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Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor ve Gençlerbirliği 2-2 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor ve Gençlerbirliği 2-2 Berabere Kaldı
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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalırken, her iki takımın teknik direktörleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Bandırmaspor'un teknik direktörü, takımının iyi performans gösterdiğini söylerken, Gençlerbirliği'nin teknik direktörü de kazanamadıkları için üzülmediklerini ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırma'da oynan Bandırmaspor- Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor evinde karşılaştığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, moralli ve iyi formda olan bir takıma karşı mücadele ettiklerini söyledi. Gürsel "Öne geçtikten sonra maçın son bölümünü daha rahat bitirebilirdik fakat olmadı. Lig de bu tarz şeyler olacak. Önümüzde uzun bir maraton var. Ayaklarımızı yere sağlam basacağız. Buradan gerekli dersleri alacağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugünkü istek, arzu, oyun ve her şeyden memnunuz. Çok pozisyon vermediğimiz bir maçtı, rakibe 2 şut attırdık, onu da attırmamak için gereken çalışmayı yapacağız. Maçı kazanmak için gereken varyasyonların çalışmalarıyla devam edeceğiz. Bir gün dinlendikten sonra önümüzdeki maçın hazırlıklarına başlayacağız. Lige aynı ciddiyetle devam edeceğiz" diye konuştu.

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe de iki takımın da pozitif oynadıklarını belirterek, "Son haftalarda takım olarak iyi işler yaptığımız bir dönem geçiriyoruz. Kazanmaya yakın olan taraf bizdik ama birkaç tane pozisyon hatası rakibin öne geçmesine neden oldu. Önemli olan kazanamasak da kaybetmememizdi, önemli bir 1 puan aldığımızı düşünüyorum. Takımımızın pozitif oyununu gelecek haftalara taşıyarak geri kalan 3 maçta da iyi puanlar alıp en iyi noktada olmak istiyoruz. Oyuncularımı kazanma arzuları ve oyun içindeki tutumlarından dolayı kutluyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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