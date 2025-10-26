Haberler

Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor ve Esenler Erokspor Golsüz Beraberlik Elde Etti

Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor ve Esenler Erokspor Golsüz Beraberlik Elde Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor, Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı. Her iki takımın teknik sorumluları, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor, Esenler Erokspor ile golsüz berabere kalırken, karşılaşma sonrası her iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor'la 0-0 berabere kalan Bandırmaspor'un yardımcı antrenörü Ersel Uzğur, eksik kalmalarına rağmen iyi mücadele ederek bir puan aldıklarını belirtti. Uzğur, enteresan bir maç oynadıklarını dile getirerek, "Çocuklarımızı gerçekten canı gönülden kutluyoruz. Çok iyi mücadele ettiler. Tabii ki bizim de hatalarımız vardı ancak biz böyle hakemlere sezonun başından beri alıştık. Nedense maçlar bu sene bizim için üzücü geçiyor ama her ne olursa olsun Bandırmaspor bir üst lige yükselmek için her şeyi yapacaktır." diye konuştu.

Esenler Erokspor cephesi

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise sonucun kendileri için hayal kırıklığı olduğunu ifade etti. Özköylü, 9 kişi kalmış takıma karşı pozisyon dahi üretemediklerini belirterek, "Bizim gibi bu ligin en fazla gol atan takımının bu fırsatları çok daha iyi değerlendirmesi gerekiyordu. Hangi takım olursa olsun, 9 kişi kalmış bir takım karşısında 11 kişilik takımın maçı kazanamaması tam bir hayal kırıklığıdır. Yani bu beni çok üzdü. Hedeflerimiz noktasında kaybedilmiş bu 2 puan bizim için çok çok önemli bir dezavantaj" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan PKK'nın çekilme kararına ilk yorum

Erdoğan'ın başdanışmanından tarihi karara ilişkin ilk yorum
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan PKK'nın çekilme kararına ilk yorum

Erdoğan'ın başdanışmanından tarihi karara ilişkin ilk yorum
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı

Duayen gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu

Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu
45 dakika 9 kişi oynayan Bandırma rakibine geçit vermedi

45 dakika 9 kişi oynadılar, rakiplerine geçit vermediler
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.