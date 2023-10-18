Haberler ›› Spor ›› Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 9. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.