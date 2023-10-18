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Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu

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Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 9. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 9. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

21 Ekim Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay

13.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Kutluhan Bilgiç

16.00 Sakaryaspor-Adanaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Göztepe-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Ozan Ergün

22 Ekim Pazar:

13.30 Bodrum FK-Teksüt Bandırmaspor: Mehmet Türkmen

16.00 Bitexen Giresunspor-Boluspor: Emre Kargın

16.00 Ümraniyespor-Manisa FK: Gürcan Hasova

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Eyüpspor: Alper Akarsu

23 Ekim Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Altay: İlker Yasin Avcı

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Trendyol Futbol Spor Haberler

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