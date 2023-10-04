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Trendyol 1. Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Maç programı ve hakemlerin isimleri açıklandı.

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Ekim Cuma:

20.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Raşit Yorgancılar

7 Ekim Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer

13.30 Manisa FK-Sakaryaspor: Davut Dakul Çelik

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu

19.00 Eyüpspor-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

8 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor: Yunus Dursun

16.00 Adanaspor-Bitexen Giresunspor: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Boluspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Altay-Ümraniyespor: Ali Yılmaz

Kaynak: AA / Spor

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