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Trendyol 1. Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Maç programı ve hakemlerin isimleri açıklandı.