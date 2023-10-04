Trendyol 1. Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Maç programı ve hakemlerin isimleri açıklandı.
Trendyol 1. Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
6 Ekim Cuma:
20.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Raşit Yorgancılar
7 Ekim Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer
13.30 Manisa FK-Sakaryaspor: Davut Dakul Çelik
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu
19.00 Eyüpspor-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
8 Ekim Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor: Yunus Dursun
16.00 Adanaspor-Bitexen Giresunspor: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Boluspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Altay-Ümraniyespor: Ali Yılmaz