Trendyol 1. Lig'de 7 haftalık program açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. haftaların maç programı açıklandı.

Trendyol 1. Lig'de 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. haftaların maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7 haftalık program şöyle:

6. hafta

22 Eylül Cuma:

20.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)

20.00 Eyüpspor-Ümraniyespor (Eyüp)

23 Eylül Cumartesi:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor (Aktepe)

16.00 Manisa FK-Göztepe (Mümin Özkasap)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)

24 Eylül Pazar:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)

19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor (11 Nisan)

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Altay- Bodrum FK (Alsancak Mustafa Denizli)

7. hafta

29 Eylül Cuma:

20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

30 Eylül Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Bitexen Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)

1 Ekim Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)

16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Göztepe- Adanaspor (Gürsel Aksel)

8. hafta

6 Ekim Cuma:

20.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

7 Ekim Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği (11 Nisan)

19.00 Eyüpspor-Bodrum FK (Eyüp)

8 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

16.00 Adanaspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)

16.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Ümraniyespor (Alsancak Mustafa Denizli)

9. hafta

21 Ekim Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Kocaelispor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Göztepe-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Gürsel Aksel)

22 Ekim Pazar:

13.30 Bodrum FK-Teksüt Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Bitexen Giresunspor-Boluspor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)

23 Ekim Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Altay (Eryaman)

10. hafta

27 Ekim Cuma:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bitexen Giresunspor (11 Nisan)

28 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Erzurumspor FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)

29 Ekim Pazar:

13.30 Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK (Mümin Özkasap)

16.00 Adanaspor-Ümraniyespor (Yeni Adana)

16.00 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Eyüpspor-Teksüt Bandırmaspor (Eyüp)

11. hafta

3 Kasım Cuma:

20.00 Sakaryaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

4 Kasım Cumartesi:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)

16.00 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)

19.00 Göztepe-Kocaelispor (Gürsel Aksel)

5 Kasım Pazar:

13.30 Bodrum FK-Manisa FK (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Bitexen Giresunspor-Erzurumspor FK (Çotanak)

19.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

6 Kasım Pazartesi:

20.00 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye İlçe)

12. hafta

10 Kasım Cuma:

20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)

11 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrum FK (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ümraniyespor (11 Nisan)

19.00 Altay-Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 Kasım Pazar:

13.30 Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)