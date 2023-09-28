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Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçları belli oldu

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Trendyol 1. Lig'de 7. hafta yarın İstanbul'da oynanacak Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor maçıyla başlayacak. Maç programı şu şekildedir: Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor, Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Bitexen Giresunspor-Altay, Gençlerbirliği-Manisa FK, Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK, Erzurumspor FK-Boluspor, Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü, Sakaryaspor-Eyüpspor, Göztepe-Adanaspor.

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta yarın İstanbul'da oynanacak Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor maçıyla başlayacak.

1. Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

30 Eylül Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Bitexen Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)

1 Ekim Pazar:

13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)

13.30 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Göztepe-Adanaspor (Gürsel Aksel)

Kaynak: AA / Spor

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