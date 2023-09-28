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Trendyol 1. Lig'de 7. hafta hakemleri açıklandı

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri belirledi. Dijital atama yöntemiyle belirlenen hakemler açıklandı.

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor: Alpaslan Şen

30 Eylül Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova

16.00 Bitexen Giresunspor-Altay: Burak Olcar

19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK: Mehmet Türkmen

1 Ekim Pazar:

13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK: Ömer Faruk Turtay

13.30 Erzurumspor FK-Boluspor: Ozan Ergün

16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın

19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Göztepe-Adanaspor: Ömer Tolga Güldibi

Kaynak: AA / Spor

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