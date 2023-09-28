Trendyol 1. Lig'de 7. hafta hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri belirledi. Dijital atama yöntemiyle belirlenen hakemler açıklandı.
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor: Alpaslan Şen
30 Eylül Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova
16.00 Bitexen Giresunspor-Altay: Burak Olcar
19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK: Mehmet Türkmen
1 Ekim Pazar:
13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK: Ömer Faruk Turtay
13.30 Erzurumspor FK-Boluspor: Ozan Ergün
16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın
19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
2 Ekim Pazartesi:
20.00 Göztepe-Adanaspor: Ömer Tolga Güldibi