Trendyol 1. Lig'de 7. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor: Alpaslan Şen

30 Eylül Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova

16.00 Bitexen Giresunspor-Altay: Burak Olcar

19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK: Mehmet Türkmen

1 Ekim Pazar:

13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK: Ömer Faruk Turtay

13.30 Erzurumspor FK-Boluspor: Ozan Ergün

16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın

19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Göztepe-Adanaspor: Ömer Tolga Güldibi