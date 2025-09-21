Trendyol 1. Lig'de 6. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta, Sakaryaspor'un Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 yenmesiyle sona erdi. Esenler Erokspor, haftayı lider tamamladı. Ligdeki diğer sonuçlar ve 7. hafta programı da açıklandı.
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta oynanan iki maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetleri 2-1 yendi.
Esenler Erokspor, deplasmanda Manisa FK'yi 4-3 yenerek averajla haftayı lider tamamladı.
Haftaya ilk sırada giren Arca Çorum FK, İstanbulspor karşısında 3-1'lik skorla ilk yenilgisini yaşadı ve ikinci basamağa geriledi.
Sonuçlar:
Serikspor-Bandırmaspor: 1-0
Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1
İstanbulspor-Arca Çorum FK: 3-1
Atakaş Hatayspor-Boluspor: 2-2
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK: 2-1
İmaj Altyapı Vanspor-Özbelsan Sivasspor: 0-0
Manisa FK- Esenler Erokspor: 3-4
Adana Demirspor-Erzurumspor: 0-3
SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor: 0-2
Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1
Puan durumu
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|6
|4
|1
|1
|17
|7
|10
|13
|2.ARCA ÇORUM FK
|6
|4
|1
|1
|10
|5
|5
|13
|3.ERZURUMSPOR FK
|6
|3
|3
|0
|13
|6
|7
|12
|4.BOLUSPOR
|6
|3
|2
|1
|13
|8
|5
|11
|5.SİPAY BODRUM FK
|6
|3
|2
|1
|13
|8
|5
|11
|6.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL AŞ
|6
|3
|2
|1
|11
|7
|4
|11
|7.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|6
|3
|1
|2
|17
|10
|7
|10
|8.İSTANBULSPOR AŞ
|6
|2
|4
|0
|9
|3
|6
|10
|9.SERİK SPOR FUTBOL AŞ
|6
|3
|1
|2
|6
|10
|-4
|10
|10.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|6
|2
|3
|1
|5
|4
|1
|9
|11.BANDIRMASPOR
|6
|2
|2
|2
|8
|6
|2
|8
|12.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|6
|2
|2
|2
|8
|7
|1
|8
|13.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|6
|2
|2
|2
|7
|7
|0
|8
|14.SAKARYASPOR AŞ
|6
|2
|2
|2
|9
|12
|-3
|8
|15.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|6
|1
|2
|3
|8
|11
|-3
|5
|16.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|6
|1
|2
|3
|5
|9
|-4
|5
|17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|6
|1
|1
|4
|3
|10
|-7
|4
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|6
|0
|3
|3
|7
|13
|-6
|3
|19.SMS GRUP SARIYER
|6
|0
|1
|5
|3
|10
|-7
|1
|20.ADANA DEMİRSPOR AŞ
|6
|0
|1
|5
|4
|23
|-19
|-17
7. hafta programı
Ligde 7. haftanın programı şöyle:
23 Eylül Salı:
17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor (Iğdır Şehir)
20.00 Arca Çorum FK-Serikspor (Çorum Şehir)
24 Eylül Çarşamba:
14.30 Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor)
20.00 Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Bodrum İlçe)
25 Eylül Perşembe:
17.00 Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer (Diyarbakır)
20.00 Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)