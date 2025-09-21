Trendyol 1. Lig'de 6. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Haberler

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta, Sakaryaspor'un Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 yenmesiyle sona erdi. Esenler Erokspor, haftayı lider tamamladı. Ligdeki diğer sonuçlar ve 7. hafta programı da açıklandı.

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta oynanan iki maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetleri 2-1 yendi.

Esenler Erokspor, deplasmanda Manisa FK'yi 4-3 yenerek averajla haftayı lider tamamladı.

Haftaya ilk sırada giren Arca Çorum FK, İstanbulspor karşısında 3-1'lik skorla ilk yenilgisini yaşadı ve ikinci basamağa geriledi.

Sonuçlar:

Serikspor-Bandırmaspor: 1-0

Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1

İstanbulspor-Arca Çorum FK: 3-1

Atakaş Hatayspor-Boluspor: 2-2

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK: 2-1

İmaj Altyapı Vanspor-Özbelsan Sivasspor: 0-0

Manisa FK- Esenler Erokspor: 3-4

Adana Demirspor-Erzurumspor: 0-3

SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor: 0-2

Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1

Puan durumu

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR64111771013
2.ARCA ÇORUM FK6411105513
3.ERZURUMSPOR FK6330136712
4.BOLUSPOR6321138511
5.SİPAY BODRUM FK6321138511
6.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL AŞ6321117411
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER63121710710
8.İSTANBULSPOR AŞ624093610
9.SERİK SPOR FUTBOL AŞ6312610-410
10.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ62315419
11.BANDIRMASPOR62228628
12.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ62228718
13.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK62227708
14.SAKARYASPOR AŞ6222912-38
15.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ6123811-35
16.ÖZBELSAN SİVASSPOR612359-45
17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR6114310-74
18.ATAKAŞ HATAYSPOR6033713-63
19.SMS GRUP SARIYER6015310-71
20.ADANA DEMİRSPOR AŞ6015423-19-17
Not: Adana Demirspor'un 18 puanı silinmiştir.

7. hafta programı

Ligde 7. haftanın programı şöyle:

23 Eylül Salı:

17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor (Iğdır Şehir)

20.00 Arca Çorum FK-Serikspor (Çorum Şehir)

24 Eylül Çarşamba:

14.30 Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor)

20.00 Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Bodrum İlçe)

25 Eylül Perşembe:

17.00 Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer (Diyarbakır)

20.00 Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
