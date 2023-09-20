Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarında hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 6. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Maçların hakemleri dijital atama yöntemiyle belirlendi.

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre dijital atama yöntemiyle belirlenen hakemler şöyle:

22 Eylül Cuma:

20.00 Boluspor-Tuzlaspor: Feridun Daldaş

20.00 Eyüpspor-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

23 Eylül Cumartesi:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor: Davut Dakul Çelik

16.00 Manisa FK-Göztepe: İlker Yasin Avcı

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor: Fatih Tokail

24 Eylül Pazar:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Aksu

19.00 Adanaspor-Erzurumspor FK: Alper Akarsu

19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor: Adnan Deniz Kayatepe

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Altay-Bodrum FK: Yunus Dursun