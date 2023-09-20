Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarında hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 6. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Maçların hakemleri dijital atama yöntemiyle belirlendi.
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre dijital atama yöntemiyle belirlenen hakemler şöyle:
22 Eylül Cuma:
20.00 Boluspor-Tuzlaspor: Feridun Daldaş
20.00 Eyüpspor-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
23 Eylül Cumartesi:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor: Davut Dakul Çelik
16.00 Manisa FK-Göztepe: İlker Yasin Avcı
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor: Fatih Tokail
24 Eylül Pazar:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Aksu
19.00 Adanaspor-Erzurumspor FK: Alper Akarsu
19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor: Adnan Deniz Kayatepe
25 Eylül Pazartesi:
20.00 Altay-Bodrum FK: Yunus Dursun