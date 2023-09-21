Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçları yarın başlıyor
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçları yarın yapılacak olan Boluspor-Tuzlaspor ve Eyüpspor-Ümraniyespor karşılaşmalarıyla başlayacak. Diğer maçlar ise hafta sonu ve pazartesi günü oynanacak.
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta, yarın yapılacak iki maçla başlayacak.
Haftanın açılış gününde Boluspor-Tuzlaspor ve Eyüpspor-Ümraniyespor karşılaşmaları yapılacak. İki müsabaka da saat 20.00'de oynanacak.
Ligde 6. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)
20.00 Eyüpspor-Ümraniyespor (Eyüp)
23 Eylül Cumartesi:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor (Aktepe)
19.00 Manisa FK-Göztepe (Spor Toto Akhisar)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)
24 Eylül Pazar:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)
19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor (11 Nisan)
25 Eylül Pazartesi:
20.00 Altay-Bodrum FK (Alsancak Mustafa Denizli)