Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçları yarın başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçları yarın yapılacak olan Boluspor-Tuzlaspor ve Eyüpspor-Ümraniyespor karşılaşmalarıyla başlayacak. Diğer maçlar ise hafta sonu ve pazartesi günü oynanacak.