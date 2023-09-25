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Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı

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Altay ile Bodrum FK berabere kaldı, Eyüpspor liderliğini sürdürdü. İşte haftanın sonuçları ve puan durumu.

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Altay, konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-0 yenerek 6'da 6 yapan Eyüpspor, puanını 18'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.

Sonuçlar

1. Lig'in 6. haftasında yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Boluspor-Tuzlaspor: 2-1

Eyüpspor-Ümraniyespor: 2-0

Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor: 3-1

Manisa FK-Göztepe: 0-1

Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor: 1-0

Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği: 4-1

Adanaspor-Erzurumspor FK: 1-0

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor: 0-2

Altay-Bodrum FK: 1-1

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAv.Puan
1.EYÜPSPOR66001621418
2.TEKSÜT BANDIRMASPOR6330104612
3.AHLATCI ÇORUM FK640294512
4.KOCAELİSPOR640297212
5.BODRUM FK632182611
6.MANİSA FK632182611
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ632162411
8.GENÇLERBİRLİĞİ631268-210
9.GÖZTEPE62224408
10.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR622257-28
11.ERZURUMSPOR61326426
12.ADANASPOR620457-26
13.BOLUSPOR613246-26
14.SAKARYASPOR612337-45
15.BITEXEN GİRESUNSPOR611448-44
16.ALTAY6114511-64
17.TUZLASPOR6105316-133
18.ÜMRANİYESPOR6024212-102

7. hafta programı

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:

29 Eylül Cuma:

20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

30 Eylül Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Bitexen Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)

1 Ekim Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)

16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Göztepe-Adanaspor (Gürsel Aksel)

Kaynak: AA / Spor

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