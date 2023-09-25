Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı
Altay ile Bodrum FK berabere kaldı, Eyüpspor liderliğini sürdürdü. İşte haftanın sonuçları ve puan durumu.
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Altay, konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.
Sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-0 yenerek 6'da 6 yapan Eyüpspor, puanını 18'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.
Sonuçlar
1. Lig'in 6. haftasında yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Boluspor-Tuzlaspor: 2-1
Eyüpspor-Ümraniyespor: 2-0
Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor: 3-1
Manisa FK-Göztepe: 0-1
Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor: 1-0
Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği: 4-1
Adanaspor-Erzurumspor FK: 1-0
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor: 0-2
Altay-Bodrum FK: 1-1
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.EYÜPSPOR
|6
|6
|0
|0
|16
|2
|14
|18
|2.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|6
|3
|3
|0
|10
|4
|6
|12
|3.AHLATCI ÇORUM FK
|6
|4
|0
|2
|9
|4
|5
|12
|4.KOCAELİSPOR
|6
|4
|0
|2
|9
|7
|2
|12
|5.BODRUM FK
|6
|3
|2
|1
|8
|2
|6
|11
|6.MANİSA FK
|6
|3
|2
|1
|8
|2
|6
|11
|7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|6
|3
|2
|1
|6
|2
|4
|11
|8.GENÇLERBİRLİĞİ
|6
|3
|1
|2
|6
|8
|-2
|10
|9.GÖZTEPE
|6
|2
|2
|2
|4
|4
|0
|8
|10.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|8
|11.ERZURUMSPOR
|6
|1
|3
|2
|6
|4
|2
|6
|12.ADANASPOR
|6
|2
|0
|4
|5
|7
|-2
|6
|13.BOLUSPOR
|6
|1
|3
|2
|4
|6
|-2
|6
|14.SAKARYASPOR
|6
|1
|2
|3
|3
|7
|-4
|5
|15.BITEXEN GİRESUNSPOR
|6
|1
|1
|4
|4
|8
|-4
|4
|16.ALTAY
|6
|1
|1
|4
|5
|11
|-6
|4
|17.TUZLASPOR
|6
|1
|0
|5
|3
|16
|-13
|3
|18.ÜMRANİYESPOR
|6
|0
|2
|4
|2
|12
|-10
|2
7. hafta programı
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:
29 Eylül Cuma:
20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
30 Eylül Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Bitexen Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)
1 Ekim Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)
16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)
19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)
2 Ekim Pazartesi:
20.00 Göztepe-Adanaspor (Gürsel Aksel)