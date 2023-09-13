Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçlarında hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 5. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Maçların hakemleri dijital atama yöntemiyle belirlendi.

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre dijital atama yöntemiyle belirlenen hakemler şöyle:

16 Eylül Cumartesi:

16.00 Ankara Keçiörengücü-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Mehmet Türkmen

16.00 Erzurumspor FK-Altay: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Kocaelispor-Boluspor: Erdem Mertoğlu

19.00 Ümraniyespor-Ahlatcı Çorum FK: Ayberk Demirbaş

17 Eylül Pazar:

16.00 Tuzlaspor-Adanaspor: Emre Kargın

16.00 Bitexen Giresunspor-Manisa FK: Raşit Yorgancılar

19.00 Göztepe-Teksüt Bandırmaspor: Gürcan Hasova

19.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor: Ali Yılmaz

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Bodrum FK: Mehmet Ali Özer