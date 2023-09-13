Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçlarında hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 5. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Maçların hakemleri dijital atama yöntemiyle belirlendi.
Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre dijital atama yöntemiyle belirlenen hakemler şöyle:
16 Eylül Cumartesi:
16.00 Ankara Keçiörengücü-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Mehmet Türkmen
16.00 Erzurumspor FK-Altay: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Kocaelispor-Boluspor: Erdem Mertoğlu
19.00 Ümraniyespor-Ahlatcı Çorum FK: Ayberk Demirbaş
17 Eylül Pazar:
16.00 Tuzlaspor-Adanaspor: Emre Kargın
16.00 Bitexen Giresunspor-Manisa FK: Raşit Yorgancılar
19.00 Göztepe-Teksüt Bandırmaspor: Gürcan Hasova
19.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor: Ali Yılmaz
18 Eylül Pazartesi:
20.00 Sakaryaspor-Bodrum FK: Mehmet Ali Özer