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Trendyol 1. Lig'de 5. Hafta Maçları Tamamlandı

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Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı. Eyüpspor liderliğini sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış mücadelesinde Bodrum FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

Konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek 5'te 5 yapan Eyüpspor, puanını 15'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.

Sonuçlar

1. Lig'in 5. haftasında yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Ankara Keçiörengücü-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 2-0

Erzurumspor FK-Altay: 4-0

Kocaelispor-Boluspor: 2-1

Ümraniyespor-Ahlatcı Çorum FK: 0-3

Tuzlaspor- Adanaspor : 2-1

Bitexen Giresunspor-Manisa FK: 0-0

Göztepe-Teksüt Bandırmaspor: 1-1

Gençlerbirliği-Eyüpspor: 1-3

Sakaryaspor-Bodrum FK: 0-2

Puan durumu

Ligin 5. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR55001421215
2.MANİSA FK532081711
3.BODRUM FK531171610
4.GENÇLERBİRLİĞİ531154110
5.AHLATCI ÇORUM FK53028449
6.TEKSÜT BANDIRMASPOR52306339
7.KOCAELİSPOR53027709
8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ52213128
9.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR52215508
10.ERZURUMSPOR FK51316336
11.GÖZTEPE512234-15
12.SAKARYASPOR512236-35
13.BITEXEN GİRESUNSPOR511335-24
14.ADANASPOR510447-33
15.BOLUSPOR503225-33
16.ALTAY5104410-63
17.TUZLASPOR5104214-123
18.ÜMRANİYESPOR5023210-82

6. hafta

Trendyol 1. Lig'de 6. haftanın programı şöyle:

22 Eylül Cuma:

20.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)

20.00 Eyüpspor-Ümraniyespor (Eyüp)

23 Eylül Cumartesi:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor (Aktepe)

16.00 Manisa FK-Göztepe (Mümin Özkasap)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)

24 Eylül Pazar:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)

19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor (11 Nisan)

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Altay-Bodrum FK (Alsancak Mustafa Denizli)

Kaynak: AA / Spor

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