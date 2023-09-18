Trendyol 1. Lig'de 5. Hafta Maçları Tamamlandı
Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı. Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış mücadelesinde Bodrum FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.
Konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek 5'te 5 yapan Eyüpspor, puanını 15'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.
Sonuçlar
1. Lig'in 5. haftasında yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Ankara Keçiörengücü-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 2-0
Erzurumspor FK-Altay: 4-0
Kocaelispor-Boluspor: 2-1
Ümraniyespor-Ahlatcı Çorum FK: 0-3
Tuzlaspor- Adanaspor : 2-1
Bitexen Giresunspor-Manisa FK: 0-0
Göztepe-Teksüt Bandırmaspor: 1-1
Gençlerbirliği-Eyüpspor: 1-3
Sakaryaspor-Bodrum FK: 0-2
Puan durumu
Ligin 5. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|5
|5
|0
|0
|14
|2
|12
|15
|2.MANİSA FK
|5
|3
|2
|0
|8
|1
|7
|11
|3.BODRUM FK
|5
|3
|1
|1
|7
|1
|6
|10
|4.GENÇLERBİRLİĞİ
|5
|3
|1
|1
|5
|4
|1
|10
|5.AHLATCI ÇORUM FK
|5
|3
|0
|2
|8
|4
|4
|9
|6.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|5
|2
|3
|0
|6
|3
|3
|9
|7.KOCAELİSPOR
|5
|3
|0
|2
|7
|7
|0
|9
|8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|5
|2
|2
|1
|3
|1
|2
|8
|9.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|5
|2
|2
|1
|5
|5
|0
|8
|10.ERZURUMSPOR FK
|5
|1
|3
|1
|6
|3
|3
|6
|11.GÖZTEPE
|5
|1
|2
|2
|3
|4
|-1
|5
|12.SAKARYASPOR
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|5
|13.BITEXEN GİRESUNSPOR
|5
|1
|1
|3
|3
|5
|-2
|4
|14.ADANASPOR
|5
|1
|0
|4
|4
|7
|-3
|3
|15.BOLUSPOR
|5
|0
|3
|2
|2
|5
|-3
|3
|16.ALTAY
|5
|1
|0
|4
|4
|10
|-6
|3
|17.TUZLASPOR
|5
|1
|0
|4
|2
|14
|-12
|3
|18.ÜMRANİYESPOR
|5
|0
|2
|3
|2
|10
|-8
|2
6. hafta
Trendyol 1. Lig'de 6. haftanın programı şöyle:
22 Eylül Cuma:
20.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)
20.00 Eyüpspor-Ümraniyespor (Eyüp)
23 Eylül Cumartesi:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor (Aktepe)
16.00 Manisa FK-Göztepe (Mümin Özkasap)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)
24 Eylül Pazar:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)
19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor (11 Nisan)
25 Eylül Pazartesi:
20.00 Altay-Bodrum FK (Alsancak Mustafa Denizli)