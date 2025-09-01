Trendyol 1. Lig'de 4. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta tamamlandı. Arca Çorum FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ligin diğer sonuçları ve puan durumu da belli oldu.

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta tamamlandı.

Ligin 4. haftasında konuk olduğu Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden Arca Çorum FK, yoluna kayıpsız devam ederek liderliğini sürdürdü.

Ligde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Sonuçlar

İmaj Altyapı Vanspor-Bandırmaspor: 1-2

SMS Grup Sarıyer-Erzurumspor FK: 0-2

Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor: 0-2

Sakaryaspor-Boluspor: 1-4

Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1

Atakaş Hatayspor-İstanbulspor: 1-1

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK: 1-2

Atko Grup Pendikspor-Özbelsan Sivasspor: 2-1

Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-8

Serikspor-Sipay Bodrum FK: 2-4

Puan durumu

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.ARCA ÇORUM FK440092712
2.ERZURUMSPOR42209548
3.SİPAY BODRUM FK42209548
4.ATKO GRUP PENDİKSPOR42208538
5.AMED SPORTİF FAALİYETLER421114777
6.ESENLER EROKSPOR42119367
7.BOLUSPOR42119637
8.BANDIRMASPOR42117437
9.İMAJ ALTYAPI VANSPOR42115417
10.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK41215505
11.MANİSA FK41215505
12.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ41125504
13.İSTANBULSPOR40402204
14.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR411235-24
15.SAKARYASPOR4112610-44
16.SERİKSPOR411239-64
17.ATAKAŞ HATAYSPOR402247-32
18.SMS GRUP SARIYER401337-41
19.ÖZBELSAN SİVASSPOR401349-51
20.ADANA DEMİRSPOR4013317-14-5
Not: Adana Demirspor'un 6 puanı silinmiştir.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
