Trendyol 1. Lig'de 4. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
Trendyol 1. Lig'de 4. hafta tamamlandı. Arca Çorum FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ligin diğer sonuçları ve puan durumu da belli oldu.
Ligin 4. haftasında konuk olduğu Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden Arca Çorum FK, yoluna kayıpsız devam ederek liderliğini sürdürdü.
Ligde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Sonuçlar
İmaj Altyapı Vanspor-Bandırmaspor: 1-2
SMS Grup Sarıyer-Erzurumspor FK: 0-2
Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor: 0-2
Sakaryaspor-Boluspor: 1-4
Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1
Atakaş Hatayspor-İstanbulspor: 1-1
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK: 1-2
Atko Grup Pendikspor-Özbelsan Sivasspor: 2-1
Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-8
Serikspor-Sipay Bodrum FK: 2-4
Puan durumu
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ARCA ÇORUM FK
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|7
|12
|2.ERZURUMSPOR
|4
|2
|2
|0
|9
|5
|4
|8
|3.SİPAY BODRUM FK
|4
|2
|2
|0
|9
|5
|4
|8
|4.ATKO GRUP PENDİKSPOR
|4
|2
|2
|0
|8
|5
|3
|8
|5.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|4
|2
|1
|1
|14
|7
|7
|7
|6.ESENLER EROKSPOR
|4
|2
|1
|1
|9
|3
|6
|7
|7.BOLUSPOR
|4
|2
|1
|1
|9
|6
|3
|7
|8.BANDIRMASPOR
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|3
|7
|9.İMAJ ALTYAPI VANSPOR
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|1
|7
|10.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|0
|5
|11.MANİSA FK
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|0
|5
|12.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|4
|1
|1
|2
|5
|5
|0
|4
|13.İSTANBULSPOR
|4
|0
|4
|0
|2
|2
|0
|4
|14.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|4
|1
|1
|2
|3
|5
|-2
|4
|15.SAKARYASPOR
|4
|1
|1
|2
|6
|10
|-4
|4
|16.SERİKSPOR
|4
|1
|1
|2
|3
|9
|-6
|4
|17.ATAKAŞ HATAYSPOR
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|18.SMS GRUP SARIYER
|4
|0
|1
|3
|3
|7
|-4
|1
|19.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|4
|0
|1
|3
|4
|9
|-5
|1
|20.ADANA DEMİRSPOR
|4
|0
|1
|3
|3
|17
|-14
|-5