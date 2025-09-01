Trendyol 1. Lig'de 4. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta tamamlandı.

Ligin 4. haftasında konuk olduğu Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden Arca Çorum FK, yoluna kayıpsız devam ederek liderliğini sürdürdü.

Ligde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Sonuçlar

İmaj Altyapı Vanspor-Bandırmaspor: 1-2

SMS Grup Sarıyer-Erzurumspor FK: 0-2

Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor: 0-2

Sakaryaspor-Boluspor: 1-4

Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1

Atakaş Hatayspor-İstanbulspor: 1-1

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK: 1-2

Atko Grup Pendikspor-Özbelsan Sivasspor: 2-1

Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-8

Serikspor-Sipay Bodrum FK: 2-4

Puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.ARCA ÇORUM FK 4 4 0 0 9 2 7 12 2.ERZURUMSPOR 4 2 2 0 9 5 4 8 3.SİPAY BODRUM FK 4 2 2 0 9 5 4 8 4.ATKO GRUP PENDİKSPOR 4 2 2 0 8 5 3 8 5.AMED SPORTİF FAALİYETLER 4 2 1 1 14 7 7 7 6.ESENLER EROKSPOR 4 2 1 1 9 3 6 7 7.BOLUSPOR 4 2 1 1 9 6 3 7 8.BANDIRMASPOR 4 2 1 1 7 4 3 7 9.İMAJ ALTYAPI VANSPOR 4 2 1 1 5 4 1 7 10.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 4 1 2 1 5 5 0 5 11.MANİSA FK 4 1 2 1 5 5 0 5 12.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 4 1 1 2 5 5 0 4 13.İSTANBULSPOR 4 0 4 0 2 2 0 4 14.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 4 1 1 2 3 5 -2 4 15.SAKARYASPOR 4 1 1 2 6 10 -4 4 16.SERİKSPOR 4 1 1 2 3 9 -6 4 17.ATAKAŞ HATAYSPOR 4 0 2 2 4 7 -3 2 18.SMS GRUP SARIYER 4 0 1 3 3 7 -4 1 19.ÖZBELSAN SİVASSPOR 4 0 1 3 4 9 -5 1 20.ADANA DEMİRSPOR 4 0 1 3 3 17 -14 -5

Not: Adana Demirspor'un 6 puanı silinmiştir.