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Trendyol 1. Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'in dördüncü haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belirlendi.

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre sezonun dördüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:

1 Eylül Cuma:

21.00 Adanaspor-Kocaelispor: Muhammet Ali Metoğlu

2 Eylül Cumartesi:

17.00 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor: Kutluhan Bilgiç

19.15 Boluspor-Ankara Keçiörengücü: Alpaslan Şen

19.15 Manisa FK-Tuzlaspor: Ömer Tolga Güldibi

21.45 Eyüpspor-Bitexen Giresunspor: Ömer Faruk Turtay

3 Eylül Pazar:

17.00 Bodrumspor FK-Ümraniyespor: Fatih Tokail

19.15 Ahtatcı Çorum FK-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

21.45 Altay-Göztepe: Ozan Ergün

21.45 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK: Burak Olcar???????

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

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