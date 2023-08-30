Trendyol 1. Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'in dördüncü haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belirlendi.
Trendyol 1. Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre sezonun dördüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:
1 Eylül Cuma:
21.00 Adanaspor-Kocaelispor: Muhammet Ali Metoğlu
2 Eylül Cumartesi:
17.00 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor: Kutluhan Bilgiç
19.15 Boluspor-Ankara Keçiörengücü: Alpaslan Şen
19.15 Manisa FK-Tuzlaspor: Ömer Tolga Güldibi
21.45 Eyüpspor-Bitexen Giresunspor: Ömer Faruk Turtay
3 Eylül Pazar:
17.00 Bodrumspor FK-Ümraniyespor: Fatih Tokail
19.15 Ahtatcı Çorum FK-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
21.45 Altay-Göztepe: Ozan Ergün
21.45 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK: Burak Olcar???????