Trendyol 1. Lig'de 4. Hafta Hakemleri Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Hafta boyunca çeşitli takımlar arasında önemli karşılaşmalar gerçekleşecek.

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik

21.30 SMS Grup Sarıyerspor-Erzurumspor: Erdem Mertoğlu

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor: İlker Yasin Avcı

19.00 Sakaryaspor-Boluspor: Berkay Erdemir

21.30 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Egemen Artun

21.30 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay

31 Ağustos Pazar:

16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Atko Grup Pendikspor-Özbelsan Sivasspor: Oğuzhan Aksu

21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler: Ömer Faruk Gültekin

21.30 Serikspor-Sipay Bodrum FK: Burak Demirkıran

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Aralarında dünya devleri de var! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korku dolu anlar! Eşinin tek sözüyle atlamaktan vazgeçti

Korku dolu anlar! Eşinin tek sözüyle atlamaktan vazgeçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.