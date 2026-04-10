Trendyol 1. Lig'in 35. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 35. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı. Hafta boyunca oynanacak maçların hakem atamaları detaylı bir şekilde listelendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligin 35. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
13.30 SMS Grup Sarıyer-Atakaş Hatayspor: Berkay Erdemir
16.00 Atko Grup Pendikspor-Arca Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor: Alpaslan Şen
12 Nisan Pazar:
13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-Manisa FK: Melih Aldemir
16.00 Adana Demirspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Yusuf Adnan Kendirciler
19.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Serikspor: Oğuzhan Gökçen
13 Nisan Pazartesi:
16.00 Özbelsan Sivasspor-İstanbulspor: Ayberk Demirbaş
17.00 Erzurumspor FK-Boluspor: Burak Olcar
20.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor: Batuhan Kolak
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Eminevim Ümraniyespor: Erdem Mertoğlu