Trendyol 1. Lig'in 35. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 35. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı. Hafta boyunca oynanacak maçların hakem atamaları detaylı bir şekilde listelendi.

Trendyol 1. Lig'de 35. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligin 35. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Atakaş Hatayspor: Berkay Erdemir

16.00 Atko Grup Pendikspor-Arca Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor: Alpaslan Şen

12 Nisan Pazar:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-Manisa FK: Melih Aldemir

16.00 Adana Demirspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Yusuf Adnan Kendirciler

19.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Serikspor: Oğuzhan Gökçen

13 Nisan Pazartesi:

16.00 Özbelsan Sivasspor-İstanbulspor: Ayberk Demirbaş

17.00 Erzurumspor FK-Boluspor: Burak Olcar

20.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor: Batuhan Kolak

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Eminevim Ümraniyespor: Erdem Mertoğlu

Kaynak: AA / Can Öcal
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu

Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu
Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor

Dün gece uyumadılar! Haberi alan sokağa koştu
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi

Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veride
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı

Devlerin Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı

Onu daha önce böyle görmediniz! Lucescu'ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı

Lucescu'nun cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı