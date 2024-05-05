Trendyol 1. Lig'de 33. hafta maç sonuçları
Trendyol 1. Lig'de 33. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Altay-Adanaspor: 0-2, Ahlatcı Çorum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-1, Manisa FK-Boluspor: 1-0, Teksüt Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1, Bodrum FK-Kocaelispor: 3-0, Sakaryaspor-Tuzlaspor: 0-2, Ümraniyespor-Erzurumspor FK: 2-0, Gençlerbirliği-Bitexen Giresunspor: 1-0
Trendyol 1. Lig'de 33. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Altay- Adanaspor : 0-2
Ahlatcı Çorum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-1
Manisa FK-Boluspor: 1-0
Teksüt Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Bodrum FK-Kocaelispor: 3-0
Sakaryaspor-Tuzlaspor: 0-2
Ümraniyespor-Erzurumspor FK: 2-0
Gençlerbirliği-Bitexen Giresunspor: 1-0