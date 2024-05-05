Üye Girişi
Haberler

Trendyol 1. Lig'de 33. hafta maç sonuçları

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de 33. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Altay-Adanaspor: 0-2, Ahlatcı Çorum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-1, Manisa FK-Boluspor: 1-0, Teksüt Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1, Bodrum FK-Kocaelispor: 3-0, Sakaryaspor-Tuzlaspor: 0-2, Ümraniyespor-Erzurumspor FK: 2-0, Gençlerbirliği-Bitexen Giresunspor: 1-0

Trendyol 1. Lig'de 33. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Altay- Adanaspor : 0-2

Ahlatcı Çorum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-1

Manisa FK-Boluspor: 1-0

Teksüt Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1

Bodrum FK-Kocaelispor: 3-0

Sakaryaspor-Tuzlaspor: 0-2

Ümraniyespor-Erzurumspor FK: 2-0

Gençlerbirliği-Bitexen Giresunspor: 1-0

Kaynak: AA / Spor

Gençlerbirliği Şanlıurfaspor Maç Sonuçları Giresunspor Sakaryaspor Adanaspor Trendyol Boluspor Ankara Bodrum Manisa Altay Çorum Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title