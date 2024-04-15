Trendyol 1. Lig'de 30. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta yapılan 2 müsabakayla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Erzurumspor FK, Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda Sakaryaspor'u, Adanaspor ise Yeni Adana Stadı'nda Bodrum FK'yi konuk etti. Erzurumspor FK-Sakaryaspor maçı 0-0, Adanaspor-Bodrum FK müsabakası ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'de çıkmayı geçen hafta garantileyen Eyüpspor, deplasmanda Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı.

Sekiz puan farkla ikinci sırada bulunan Göztepe de dış sahadaki Tuzlaspor müsabakasından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Haftaya Göztepe'nin 9 puan gerisinde üçüncü sırada giren Sakaryaspor da puan kaybetti. Bu sonuçla Sakarya temsilcisi 5. sıraya geriledi.

Zirve takibini sürdüren Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor ise kazanarak yoluna devam etti.

Sonuçlar

Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

Manisa FK-Eyüpspor: 2-2

Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: 2-1

Boluspor-Ümraniyespor: 1-0

Altay-Ahlatcı Çorum FK: 1-3

Tuzlaspor-Göztepe: 1-1

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1

Kocaelispor-Bitexen Giresunspor: 2-0

Erzurumspor FK-Sakaryaspor: 0-0

Adanaspor-Bodrum FK: 1-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 30 22 2 6 70 27 43 68 2.GÖZTEPE 30 18 6 6 51 19 32 60 3.AHLATCI ÇORUM FK 30 15 7 8 50 31 19 52 4.KOCAELİSPOR 30 15 7 8 45 34 11 52 5.SAKARYASPOR 30 14 9 7 43 30 13 51 6.BODRUM FK 30 13 10 7 37 20 17 49 7.TEKSÜT BANDIRMA SPOR 30 12 10 8 45 26 19 46 8.BOLUSPOR 30 13 7 10 28 32 -4 46 9.GENÇLERBİRLİĞİ 30 11 11 8 35 30 5 44 10.ERZURUMSPOR FK 30 11 11 8 28 25 3 41 11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 30 9 9 12 27 36 -9 36 12.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 30 8 10 12 27 31 -4 34 13.ÜMRANİYESPOR 30 9 7 14 33 42 -9 34 14.MANİSA FK 30 7 12 11 36 37 -1 33 15.TUZLASPOR 30 8 8 14 31 45 -14 32 16.ADANASPOR 30 9 5 16 24 42 -18 32 17.ALTAY 30 5 3 22 14 68 -54 15 18.BITEXEN GİRESUNSPOR 30 2 4 24 13 62 -49 7

Gelecek haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 31. hafta, 19 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak. Müsabaka programı şöyle:

19 Nisan Cuma:

20.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)

20 Nisan Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Bitexen Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Eyüpspor-Boluspor (Eyüp)

21 Nisan Pazar:

13.30 Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)

16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 Ümraniyespor-Kocaelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)