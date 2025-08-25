Trendyol 1. Lig'de 3. Hafta Maçları Tamamlandı

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta, İstanbulspor ile Manisa FK arasındaki 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Arca Çorum FK, SMS Grup Sarıyer'i 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta mücadelesi tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında İstanbulspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda, Manisa FK'yi konuk etti. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ligin 3. haftasında SMS Grup Sarıyer'i 2-1 yenen Arca Çorum FK, yoluna kayıpsız devam ederek liderliğini sürdürdü. Haftayı Alagöz Holding Iğdır FK beraberliğiyle kapatan İmaj Altyapı Vanspor ise 7 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Ligde alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

Sonuçlar:

Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyer: 2-1

Bandırmaspor-Adana Demirspor: 4-0

Esenler Erokspor-Serikspor: 5-0

Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor: 0-0

Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor: 3-1

Erzurumspor FK-Atko Grup Pendikspor: 3-3

Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler-Özbelsan Sivasspor: 4-2

Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: 1-1

İstanbulspor-Manisa FK: 1-1

Puan durumu:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.ARCA ÇORUM FK33007169
2.İMAJ ALTYAPI VANSPOR32104227
3.ERZURUMSPOR FK31207525
4.ATKO GRUP PENDİKSPOR31206425
5.SİPAY BODRUM FK31205325
6.ESENLER EROKSPOR31117344
7.BANDIRMA SPOR31115324
8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ31114314
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER31116604
10.BOLUSPOR31115504
11.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK31114404
12.MANİSA FK31114404
13.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR31113304
14.SAKARYASPOR311156-14
15.SERİKSPOR311115-44
16.İSTANBULSPOR30301103
17.SMS GRUP SARIYERSPOR301235-21
18.ATAKAŞ HATAYSPOR301236-31
19.ÖZBELSAN SİVASSPOR301237-41
20.ADANA DEMİRSPOR301229-7-5
Not: Adana Demirspor'un 6 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı:

29 Ağustos Cuma:

19.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Bandırmaspor (Van Atatürk)

21.30 SMS Grup Sarıyer-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadooğlu)

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)

21.30 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Manisa 19 Mayıs)

21.30 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)

31 Ağustos Pazartesi:

16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK (Aktepe)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Sivasspor (Pendik)

21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana)

21.30 Serikspor-Sipay Bodrum FK (Corendon Airlines Park Antalya)

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
