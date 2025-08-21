Trendyol 1. Lig'de 3. Hafta Başlıyor

Trendyol 1. Lig'de heyecan dolu 3. hafta yarın başlıyor. Arca Çorum FK, SMS Grup Sarıyerspor ile karşılaşacak. Müsabakalar çeşitli stadyumlarda gerçekleşecek.

Haftanın açılış mücadelesinde Arca Çorum FK, SMS Grup Sarıyerspor'u ağırlayacak. Çorum Şehir Stadı'ndaki müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre sezonun 3. haftasının programı şöyle:

Yarın:

21.30 Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyerspor (Çorum Şehir)

23 Ağustos Cumartesi:

16.30 Bandırmaspor-Adana Demirspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Esenler Erokspor-Serikspor (Esenler Erokspor)

21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor (Iğdır Şehir)

21.30 Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

24 Ağustos Pazar:

19.00 Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Olimpiyat)

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Özbelsan Sivasspor (Diyarbakır)

21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 İstanbulspor-Manisa FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
