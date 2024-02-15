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Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi.

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Göztepe-Manisa FK: Gürcan Hasova

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Boluspor: Yasin Kol

16.00 Bitexen Giresunspor-Ankara Keçiörengücü: Fatih Tokail

19.00 Kocaelispor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Erdem Mertoğlu

18 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Adanaspor: Raşit Yorgancılar

13.30 Bodrum FK-Altay: Süleyman Bahadır

16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK: Davut Dakul Çelik

19.00 Ümraniyespor-Eyüpspor: Ozan Ergün

19 Şubat Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor: Alpaslan Şen

Kaynak: AA / Spor

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