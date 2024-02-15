Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi.
Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Göztepe-Manisa FK: Gürcan Hasova
17 Şubat Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Boluspor: Yasin Kol
16.00 Bitexen Giresunspor-Ankara Keçiörengücü: Fatih Tokail
19.00 Kocaelispor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Erdem Mertoğlu
18 Şubat Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Adanaspor: Raşit Yorgancılar
13.30 Bodrum FK-Altay: Süleyman Bahadır
16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK: Davut Dakul Çelik
19.00 Ümraniyespor-Eyüpspor: Ozan Ergün
19 Şubat Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor: Alpaslan Şen