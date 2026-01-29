Haberler

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Hafta boyunca pek çok heyecanlı karşılaşma oynanacak.

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 23. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Melih Aldemir

31 Ocak Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK: Turgut Doman

13.30 Erzurumspor-SMS Grup Sarıyer: Berkay Erdemir

16.00 Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Gültekin

19.00 Sipay Bodrum FK-Serikspor: Oğuzhan Gökçen

1 Şubat Pazar:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Atko Grup Pendikspor: Ali Yılmaz

13.30 Bandırmaspor-İmaj Altyapı Vanspor: Raşit Yorgancılar

16.00 Boluspor-Sakaryaspor: Süleyman Bahadır

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor: Yusuf Adnan Kendirciler

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor-Eminevim Ümraniyespor: Mehmet Türkmen

