Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 Sezonunun İlk 5 Haftasının Programı Belli Oldu
Spor Haberleri
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, Trendyol 1. Lig'in 2023-2024 sezonunun ilk 5 haftasının maçları belirlendi.
Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 5 haftasının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 1, 2, 3, 4 ve 5. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
1. Hafta
11 Ağustos Cuma:
21.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
12 Ağustos Cumartesi:
17.00 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)
19.15 Bitexen Giresunspor-Bodrumspor (Çotanak Spor Kompleksi)
21.45 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)
13 Ağustos Pazar:
17.00 Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK (Sancaktepe 15 Temmuz)
17.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Aktepe)
19.15 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Stat açıklanmadı)
21.45 Göztepe-Sakaryaspor (Gürsel Aksel)
14 Ağustos Pazartesi:
21.00 Şanlıurfaspor-Altay (11 Nisan)
2. Hafta
18 Ağustos Cuma:
21.00 Ahlatcı Çorum FK-Bitexen Giresunspor (Çorum Şehir)
19 Ağustos Cumartesi:
17.00 Bodrumspor-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)
19.15 Ümraniyespor-Göztepe (Ümraniye Belediyesi Şehir)
21.45 Adanaspor-Şanlıurfaspor (Yeni Adana)
20 Ağustos Pazar:
17.00 Teksüt Bandırma-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)
19.15 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)
21.45 Altay-Tuzlaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
21 Ağustos Pazartesi:
21.00 Eyüpspor-Kocaelispor (Eyüp)
3. Hafta
25 Ağustos Cuma:
21.00 Erzurumspor FK-Manisa FK (Stat açıklanmadı)
26 Ağustos Cumartesi:
17.00 Tuzlaspor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
19.15 Gençlerbirliği-Bodrumspor (Eryaman)
19.15 Sakaryaspor-Ümraniyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
21.45 Göztepe-Ahlatcı Çorum FK (Gürsel Aksel)
27 Ağustos Pazar:
17.00 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)
19.15 Boluspor-Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)
21.45 Kocaelispor-Altay (Kocaeli)
28 Ağustos Pazartesi:
21.00 Bitexen Giresunspor-Teksüt Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
4. Hafta
1 Eylül Cuma:
21.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)
2 Eylül Cumartesi:
17.00 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Manisa FK-Tuzlaspor (Mümin Özkasap)
19.15 Boluspor-Ankara Keçiröngücü (Bolu Atatürk)
21.45 Eyüpspor-Bitexen Giresunspor (Eyüp)
3 Eylül Pazar:
17.00 Bodrumspor-Ümraniyespor (Bodrum İlçe)
19.15 Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği (Çorum Şehir)
21.45 Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK (11 Nisan)
21.45 Altay-Göztepe (Alsancak Mustafa Denizli)
5. hafta
16 Eylül Cumartesi:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Şanlıurfaspor (Aktepe)
16.00 Erzurumspor FK-Altay (Stat açıklanmadı)
19.00 Ümraniyespor-Ahlatcı Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Kocaelispor-Boluspor (Kocaeli)
17 Eylül Pazar:
16.00 Tuzlaspor-Adanaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Bitexen Giresunspor-Manisa FK (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)
19.00 Göztepe-Teksüt Bandırmaspor (Gürsel Aksel)
18 Eylül Pazartesi:
20.00 Sakaryaspor-Bodrumspor (Yeni Sakarya Atatürk)