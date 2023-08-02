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Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 Sezonunun İlk 5 Haftasının Programı Açıklandı

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun ilk 5 haftasının müsabaka programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. İlk hafta müsabakaları 11-14 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.

Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunda ilk 5 haftanın programı açıklandı.

Trendyol 1. Lig'de ilk 5 haftanın müsabaka programı belli oldu. 11 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonun ilk 5 haftasının programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

Trendyol 1. Lig'de ilk hafta programı şu şekilde:

11 Ağustos Cuma

21.00 Boluspor - Adanaspor

12 Ağustos Cumartesi

17.00 Ankara Keçiörengücü - Eyüpspor

19.15 Giresunspor - Bodrumspor

21.45 Kocaelispor - Manisa FK

13 Ağustos Pazar

17.00 Tuzlaspor - Çorum FK

17.00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor

19.15 Erzurumspor FK - Bandırmaspor

21.45 Göztepe - Sakaryaspor

14 Ağustos Pazartesi

21.00 Şanlıurfaspor - Altay

Trendyol 1. Lig 2. hafta programı:

18 Ağustos Cuma

21.00 Çorum FK - Giresunspor

19 Ağustos Cumartesi

17.00 Bodrumspor - Erzurumspor FK

19.15 Ümraniyespor - Göztepe

21.45 Adanaspor - Şanlıurfaspor

20 Ağustos Pazar

17.00 Bandırmaspor - Boluspor

17.00 Manisa FK - Ankara Keçiörengücü

19.15 Sakaryaspor - Gençlerbirliği

21.45 Altay - Tuzlaspor

21 Ağustos Pazartesi

21.00 Eyüpspor - Kocaelispor

Trendyol 1. Lig 3. hafta programı:

25 Ağustos Cuma

21.00 Erzurumspor FK - Manisa FK

26 Ağustos Cumartesi

17.00 Tuzlaspor - Eyüpspor

19.15 Gençlerbirliği - Bodrumspor

19.15 Sakaryaspor - Ümraniyespor

21.45 Göztepe - Çorum FK

27 Ağustos Pazar

17.00 Ankara Keçiörengücü - Adanaspor

19.15 Boluspor - Şanlıurfaspor

21.45 Kocaelispor - Altay

28 Ağustos Pazartesi

21.00 Giresunspor -Bandırmaspor

Trendyol 1. Lig 4. hafta programı

1 Eylül Cuma

21.00 Adanaspor - Kocaelispor

2 Eylül Cumartesi

17.00 Bandırmaspor - Sakaryaspor

17.00 Manisa FK - Tuzlaspor

19.15 Boluspor - Ankara Keçiörengücü

21.45 Eyüpspor - Giresunspor

3 Eylül Pazar

17.00 Bodrumspor - Ümraniyespor

19.15 Çorum FK - Gençlerbirliği

21.45 Şanlıurfaspor - Erzurumspor FK

21.45 Altay - Göztepe

Trendyol 1. Lig 5. hafta programı

16 Eylül Cumartesi

16.00 Ankara Keçiörengücü - Şanlıurfaspor

16.00 Erzurumspor - Altay

19.00 Ümraniyespor - Çorum FK

19.00 Kocaelispor - Boluspor

17 Eylül Pazar

16.00 Tuzlaspor - Adanaspor

16.00 Giresunspor - Manisa FK

19.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor

19.00 Göztepe - Bandırmaspor

18 Eylül Pazartesi

20.00 Sakaryaspor - Bodrumspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Adanaspor Boluspor Trendyol Spor Haberler

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