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Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 Sezonunda 672 Sarı ve 38 Kırmızı Kart Gösterildi

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Trendyol 1. Lig'in ilk devresinde oynanan 153 maçta toplamda 672 sarı ve 38 kırmızı kart gösterildi. İlk yarıda hafta başına 2,24 kırmızı ve 39,5 sarı kart ortalaması oluştu. Ümraniyespor, 46 sarı kartla en fazla uyarı alan takım oldu. Erzurumspor FK'den Mustafa Yumlu ise 8 sarı kartla en fazla cezalandırılan oyuncu oldu. Kırmızı kartlarda ise Erzurumspor FK ve Ümraniyesporlu futbolcular takımlarını hiç eksik bırakmadı. Altaylı futbolcular 5, Adanaspor, Ankara Keçiörengücü ve Manisa FK'li futbolcular ise dörder kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunun ilk devresindeki 153 müsabakada 672 sarı ve 38 kırmızı kart gösterildi.

Ligin ilk yarısında hafta başına 2,24 kırmızı ve 39,5 sarı kart ortalamaları oluştu.

Hakemler, Sakaryaspor-Ümraniyespor ile Eyüpspor-Manisa FK maçlarında 11 kez sarı kartlarına başvurdu. Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor maçında 3 kırmızı kart gösterilirken, 4 müsabakada da hakemler takımları ikişer kez kırmızı kartla cezalandırdı.

Sarı kartlar

Ümraniyespor, 46 kezle ligin ilk yarısında en fazla sarı kart gören ekip oldu. Bu takımı 44'er kartla Adanaspor ile Altay, 42 kartla Ahlatcı Çorum FK izledi.

Ligin en az sarı kart gören ekibi ise hakemlerin 30 kez uyarı verdiği Eyüpspor oldu.

Erzurumspor FK'den Mustafa Yumlu 8 kezle en fazla sarı kartla cezalandırılan isim olarak dikkati çekti.

Kırmızı kartlar

Toplam 38 kırmızı kartın gösterildiği 1. Lig'de Erzurumspor FK ve Ümraniyesporlu futbolcular takımlarını hiç eksik bırakmadı.

Altaylı futbolcular 5, Adanaspor, Ankara Keçiörengücü ve Manisa FK'li futbolcular ise dörder kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bitexen Giresunspor'dan Kadir Seven iki kez kırmızı kart gördü.

Takımlara göre kartlar

Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonu ilk yarı kart raporu şöyle:

TakımlarSarıKırmızı
Adanaspor444
Ahlatcı Çorum FK421
Altay445
Ankara Keçiörengücü374
Astor Enerji Şanlıurfaspor381
Bitexen Giresunspor363
Bodrum FK391
Boluspor341
Erzurumspor FK330
Eyüpspor301
Gençlerbirliği343
Göztepe361
Kocaelispor333
Manisa FK364
Sakaryaspor382
Teksüt Bandırmaspor331
Tuzlaspor393
Ümraniyespor460

Kaynak: AA / Spor

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