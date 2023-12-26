Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 Sezonunda 672 Sarı ve 38 Kırmızı Kart Gösterildi

Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunun ilk devresindeki 153 müsabakada 672 sarı ve 38 kırmızı kart gösterildi.

Ligin ilk yarısında hafta başına 2,24 kırmızı ve 39,5 sarı kart ortalamaları oluştu.

Hakemler, Sakaryaspor-Ümraniyespor ile Eyüpspor-Manisa FK maçlarında 11 kez sarı kartlarına başvurdu. Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor maçında 3 kırmızı kart gösterilirken, 4 müsabakada da hakemler takımları ikişer kez kırmızı kartla cezalandırdı.

Sarı kartlar

Ümraniyespor, 46 kezle ligin ilk yarısında en fazla sarı kart gören ekip oldu. Bu takımı 44'er kartla Adanaspor ile Altay, 42 kartla Ahlatcı Çorum FK izledi.

Ligin en az sarı kart gören ekibi ise hakemlerin 30 kez uyarı verdiği Eyüpspor oldu.

Erzurumspor FK'den Mustafa Yumlu 8 kezle en fazla sarı kartla cezalandırılan isim olarak dikkati çekti.

Kırmızı kartlar

Toplam 38 kırmızı kartın gösterildiği 1. Lig'de Erzurumspor FK ve Ümraniyesporlu futbolcular takımlarını hiç eksik bırakmadı.

Altaylı futbolcular 5, Adanaspor, Ankara Keçiörengücü ve Manisa FK'li futbolcular ise dörder kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bitexen Giresunspor'dan Kadir Seven iki kez kırmızı kart gördü.

Takımlara göre kartlar

Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonu ilk yarı kart raporu şöyle: