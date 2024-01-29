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Trendyol 1. Lig'de 20. Hafta Sonuçları

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Trendyol 1. Lig'de 20. hafta sonuçları açıklandı. Lider Eyüpspor, Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Göztepe ise Ahlatcı Çorum FK ile berabere kalarak ikinci sırada yer aldı.

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Boluspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Ligde 20. haftaya en yakın takipçisi Göztepe'nin 7 puan önünde giren Eyüpspor, sahasında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek puanını 48'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Göztepe ise deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kalarak 39 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-2

Manisa FK-Erzurumspor FK: 0-2

Ahlatcı Çorum FK-Göztepe: 1-1

Eyüpspor-Tuzlaspor: 4-0

Bodrum FK-Gençlerbirliği: 1-0

Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor: 6-0

Ümraniyespor-Sakaryaspor: 1-1

Altay-Kocaelispor: 0-2

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor: 0-1

OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR20160453173648

2.GÖZTEPE 20123533151839

3.KOCAELİSPOR20123534231139

4.BODRUM FK20105528141435

5.AHLATCI ÇORUM FK20104636201634

6.TEKSÜT BANDIRMA SPOR2096530171333

7.SAKARYASPOR 209653124733

8.GENÇLERBİRLİĞİ208752322131

9.BOLUSPOR208571721-429

10.ÜMRANİYESPOR206682227-524

11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ205872322123

12.ERZURUMSPOR FK206862020023

13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ206591826-823

14.ADANASPOR2062121832-1420

15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR204791525-1019

16.TUZLASPOR2054111935-1619

17.ALTAY2042141140-2911

18.BITEXEN GİRESUNSPOR2023151142-316

Not: Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor'un üçer puanı silinmiştir.

21. hafta programı

2 Şubat Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

13.30 Ümraniyespor-Bodrum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Kocaelispor-Adanaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)

4 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Tuzlaspor-Manisa FK (Eyüp)

16.00 Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)

19.00 Bitexen Giresunspor-Eyüpspor (Çotanak Spor Kompleksi)

Kaynak: AA / Spor

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