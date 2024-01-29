Trendyol 1. Lig'de 20. Hafta Sonuçları
Trendyol 1. Lig'de 20. hafta sonuçları açıklandı. Lider Eyüpspor, Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Göztepe ise Ahlatcı Çorum FK ile berabere kalarak ikinci sırada yer aldı.
Trendyol 1. Lig'de 20. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Boluspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Ligde 20. haftaya en yakın takipçisi Göztepe'nin 7 puan önünde giren Eyüpspor, sahasında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek puanını 48'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Göztepe ise deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kalarak 39 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-2
Manisa FK-Erzurumspor FK: 0-2
Ahlatcı Çorum FK-Göztepe: 1-1
Eyüpspor-Tuzlaspor: 4-0
Bodrum FK-Gençlerbirliği: 1-0
Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor: 6-0
Ümraniyespor-Sakaryaspor: 1-1
Altay-Kocaelispor: 0-2
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor: 0-1
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|20
|16
|0
|4
|53
|17
|36
|48
|2.GÖZTEPE
|20
|12
|3
|5
|33
|15
|18
|39
|3.KOCAELİSPOR
|20
|12
|3
|5
|34
|23
|11
|39
|4.BODRUM FK
|20
|10
|5
|5
|28
|14
|14
|35
|5.AHLATCI ÇORUM FK
|20
|10
|4
|6
|36
|20
|16
|34
|6.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|20
|9
|6
|5
|30
|17
|13
|33
|7.SAKARYASPOR
|20
|9
|6
|5
|31
|24
|7
|33
|8.GENÇLERBİRLİĞİ
|20
|8
|7
|5
|23
|22
|1
|31
|9.BOLUSPOR
|20
|8
|5
|7
|17
|21
|-4
|29
|10.ÜMRANİYESPOR
|20
|6
|6
|8
|22
|27
|-5
|24
|11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|20
|5
|8
|7
|23
|22
|1
|23
|12.ERZURUMSPOR FK
|20
|6
|8
|6
|20
|20
|0
|23
|13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|20
|6
|5
|9
|18
|26
|-8
|23
|14.ADANASPOR
|20
|6
|2
|12
|18
|32
|-14
|20
|15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|20
|4
|7
|9
|15
|25
|-10
|19
|16.TUZLASPOR
|20
|5
|4
|11
|19
|35
|-16
|19
|17.ALTAY
|20
|4
|2
|14
|11
|40
|-29
|11
|18.BITEXEN GİRESUNSPOR
|20
|2
|3
|15
|11
|42
|-31
|6
21. hafta programı
2 Şubat Cuma:
20.00 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
3 Şubat Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
13.30 Ümraniyespor-Bodrum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Kocaelispor-Adanaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)
4 Şubat Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Tuzlaspor-Manisa FK (Eyüp)
16.00 Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)
19.00 Bitexen Giresunspor-Eyüpspor (Çotanak Spor Kompleksi)