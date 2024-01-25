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Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi.

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: Feridun Daldaş

27 Ocak Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK: Erdem Mertoğlu

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Göztepe: Burak Olcar

19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor: Oğuzhan Aksu

28 Ocak Pazar:

13.30 Bodrumspor FK-Gençlerbirliği: Davut Dakul Çelik

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor: Oğuzhan Uğurlu

16.00 Ümraniyespor-Sakaryaspor: Alpaslan Şen

19.00 Altay-Kocaelispor: Yunus Dursun

29 Ocak Pazartesi:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor: Furkan Aksuoğlu

Kaynak: AA / Spor

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