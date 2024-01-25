Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi.
Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: Feridun Daldaş
27 Ocak Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK: Erdem Mertoğlu
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Göztepe: Burak Olcar
19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor: Oğuzhan Aksu
28 Ocak Pazar:
13.30 Bodrumspor FK-Gençlerbirliği: Davut Dakul Çelik
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor: Oğuzhan Uğurlu
16.00 Ümraniyespor-Sakaryaspor: Alpaslan Şen
19.00 Altay-Kocaelispor: Yunus Dursun
29 Ocak Pazartesi:
20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor: Furkan Aksuoğlu