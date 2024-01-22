Trendyol 1. Lig'de 19. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
Trendyol 1. Lig'de 19. hafta sonuçları açıklandı. Göztepe, Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek liderlik yolunda önemli bir galibiyet aldı. Puan durumunda ise Eyüpspor liderliğini sürdürüyor.
Trendyol 1. Lig'de 19. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Göztepe, Ümraniyespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.
Ligde 19. haftaya en yakın takipçisi Göztepe'nin 10 puan önünde giren Eyüpspor, deplasmanda Kocaelispor'a mağlup oldu. İstanbul temsilcisi 45 puanda kaldı.
Göztepe, rakibinin puan kaybettiği haftada hata yapmadı. Ümraniyespor'u mağlup ederek puanını 38'e yükselten İzmir temsilcisi, Eyüpspor ile arasındaki puan farkını da 7'ye düşürdü.
Zirve takipçileri Kocaelispor ve Ahlatcı Çorum FK'nin 3 puanla kapattığı haftayı Bodrum FK ile Sakaryaspor mağlup tamamladı.
Sonuçlar
Ligin 19. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-3
Erzurumspor FK-Bodrum FK: 1-0
Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: 2-1
Kocaelispor-Eyüpspor: 2-1
Tuzlaspor-Altay: 2-0
Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: 1-1
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor: 4-0
Gençlerbirliği-Sakaryaspor: 3-1
Göztepe-Ümraniyespor: 4-1
Puan durumu
Tamamlanan 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|19
|15
|0
|4
|49
|17
|32
|45
|2.GÖZTEPE
|19
|12
|2
|5
|32
|14
|18
|38
|3.KOCAELİSPOR
|19
|11
|3
|5
|32
|23
|9
|36
|4.AHLATCI ÇORUM FK
|19
|10
|3
|6
|35
|19
|16
|33
|5.BODRUM FK
|19
|9
|5
|5
|27
|14
|13
|32
|6.SAKARYASPOR
|19
|9
|5
|5
|30
|23
|7
|32
|7.GENÇLERBİRLİĞİ
|19
|8
|7
|4
|23
|21
|2
|31
|8.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|19
|8
|6
|5
|24
|17
|7
|30
|9.BOLUSPOR
|19
|7
|5
|7
|16
|21
|-5
|26
|10.MANİSA FK
|19
|5
|8
|6
|23
|20
|3
|23
|11.ÜMRANİYESPOR
|19
|6
|5
|8
|21
|26
|-5
|23
|12.ERZURUMSPOR FK
|19
|5
|8
|6
|18
|20
|-2
|20
|13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|19
|5
|5
|9
|16
|25
|-9
|20
|14.ADANASPOR
|19
|6
|2
|11
|17
|30
|-13
|20
|15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|19
|4
|7
|8
|15
|24
|-9
|19
|16.TUZLASPOR
|19
|5
|4
|10
|19
|31
|-12
|19
|17.ALTAY
|19
|4
|2
|13
|11
|38
|-27
|11
|18.BITEXEN GİRESUNSPOR
|19
|2
|3
|14
|11
|36
|-25
|6
Gelecek hafta programı
Trendyol 1. Lig'de 20. haftanın programı şu şekilde:
26 Ocak Cuma:
20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)
27 Ocak Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Mümin Özkasap)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Göztepe (Çorum Şehir)
19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)
28 Ocak Pazar:
13.30 Bodrumspor FK-Gençlerbirliği (Bodrum İlçe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ümraniyespor-Sakaryaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Altay-Kocaelispor (Alsancak Mustafa Denizli)
29 Ocak Pazartesi:
20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor (11 Nisan)