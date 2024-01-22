Üye Girişi
Haberler

Trendyol 1. Lig'de 19. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'de 19. hafta sonuçları açıklandı. Göztepe, Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek liderlik yolunda önemli bir galibiyet aldı. Puan durumunda ise Eyüpspor liderliğini sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig'de 19. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Göztepe, Ümraniyespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Ligde 19. haftaya en yakın takipçisi Göztepe'nin 10 puan önünde giren Eyüpspor, deplasmanda Kocaelispor'a mağlup oldu. İstanbul temsilcisi 45 puanda kaldı.

Göztepe, rakibinin puan kaybettiği haftada hata yapmadı. Ümraniyespor'u mağlup ederek puanını 38'e yükselten İzmir temsilcisi, Eyüpspor ile arasındaki puan farkını da 7'ye düşürdü.

Zirve takipçileri Kocaelispor ve Ahlatcı Çorum FK'nin 3 puanla kapattığı haftayı Bodrum FK ile Sakaryaspor mağlup tamamladı.

Sonuçlar

Ligin 19. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-3

Erzurumspor FK-Bodrum FK: 1-0

Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: 2-1

Kocaelispor-Eyüpspor: 2-1

Tuzlaspor-Altay: 2-0

Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: 1-1

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor: 4-0

Gençlerbirliği-Sakaryaspor: 3-1

Göztepe-Ümraniyespor: 4-1

Puan durumu

Tamamlanan 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR19150449173245
2.GÖZTEPE19122532141838
3.KOCAELİSPOR1911353223936
4.AHLATCI ÇORUM FK19103635191633
5.BODRUM FK1995527141332
6.SAKARYASPOR199553023732
7.GENÇLERBİRLİĞİ198742321231
8.TEKSÜT BANDIRMASPOR198652417730
9.BOLUSPOR197571621-526
10.MANİSA FK195862320323
11.ÜMRANİYESPOR196582126-523
12.ERZURUMSPOR FK195861820-220
13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ195591625-920
14.ADANASPOR1962111730-1320
15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR194781524-919
16.TUZLASPOR1954101931-1219
17.ALTAY1942131138-2711
18.BITEXEN GİRESUNSPOR1923141136-256
Not: Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor'un üçer puanı silinmiştir.

Gelecek hafta programı

Trendyol 1. Lig'de 20. haftanın programı şu şekilde:

26 Ocak Cuma:

20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

27 Ocak Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Mümin Özkasap)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Göztepe (Çorum Şehir)

19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)

28 Ocak Pazar:

13.30 Bodrumspor FK-Gençlerbirliği (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ümraniyespor-Sakaryaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Altay-Kocaelispor (Alsancak Mustafa Denizli)

29 Ocak Pazartesi:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor (11 Nisan)

Kaynak: AA / Spor

Eyüpspor Trendyol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Granada - Atletico Madrid maçı CANLI izle! Granada - Atletico Madrid maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Hababam Sınıfındaki bebek kim? Hababam Sınıfı'ndaki bebek kimdir? Hababam Sınıfı Ferit'in bebeği kimidir? Selahaddin Eyyubi nerede çekiliyor? Selahaddin Eyyubi setleri nerede? Napoli - İnter maçı CANLI izle! Napoli - İnter maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Kıble bulma: Kıble ne tarafta? Kıble yönü nasıl bulunur? Kıble hangi yönde? Kıble neresi? Baş ağrısı nedir, neden olur? Baş ağrısı nasıl geçer? Siyez unu nedir? Siyez ununun faydaları nelerdir? Geçirgen bağırsak sendromu nedir? Geçirgen bağırsak sendromu nedeni ve belirtileri nelerdir? Geçirgen bağırsak sendromu tedavi yöntemi nedir? Mevlana sözleri: En güzel Hz. Mevlana sözleri nelerdir? Anlamlı, resimli, kısa Mevlana aşk sözleri! Anlamlı sözler Mevlana! Ya Latif ne demek? Ya Latif Türkçe anlamı ve Arapça yazılışı nedlr? Ya Latif fazileti nedir? Ya latif zikiri! Kırgızistan'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kırgızistan'daki depremde son durum! Kızıl Goncalar Cüneyd kimdir? Kızıl Goncalar Cüneyd Güneş gerçekte kim, kim oynuyor? Tarık Akan yaşıyor mu? Tarık Akan kaç yılında öldü? Tarık Akan hayatı ve biyografisi! Ayşen Gruda öldü mü? Ayşen Gruda ne zaman hayatını kaybetti? Ayşen Gruda'nın hayatı ve biyografisi... Halit Akçatepe öldü mü? Güdük Necmi öldü mü, ne zaman öldü? Halit Akçatepe'nin ölüm tarihi, hayatı ve biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title