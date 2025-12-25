Haberler

Trendyol 1. Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 19. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı. 20 Aralık'tan itibaren başlayacak maçların detayları belli oldu.

Futbolda Trendyol 1. Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 19. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Sakaryaspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi

27 Aralık Cumartesi:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor: Erdem Mertoğlu

13.30 SMS Grup Sarıyer-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Atakaş Hatayspor: Alpaslan Şen

19.00 Atko Grup Pendikspor-Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu

28 Aralık Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor: Berkay Erdemir

13.30 Serikspor-Boluspor: İlker Yasin Avcı

16.00 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: Burak Pakkan

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK: Burak Demirkıran

29 Aralık Pazartesi:

14.30 Adana Demirspor-İstanbulspor: Burak Olcar

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
