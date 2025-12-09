Haberler

Trendyol 1. Lig'de 18 ve 19. haftaların maç programı belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 18 ve 19. hafta maç programını duyurdu. Karşılaşmalar 19 Aralık'tan itibaren başlayacak ve önemli mücadelelere ev sahipliği yapacak.

Trendyol 1. Lig'de 18 ve 19. haftaların maç programı duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 18 ve 19. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

18. hafta

19 Aralık Cuma:

20.00 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer (Esenler Erokspor)

20 Aralık Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Özbelsan Sivasspor (Iğdır Şehir)

13.30 Bandırmaspor-Erzurumsor FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Boluspor-Atko Grup Pendikspor (Bolu Atatürk)

19.00 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)

21 Aralık Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Serikspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Arca Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)

19.00 İstanbulspor-İmaj Altyapı Vanspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

22 Aralık Pazartesi:

20.00 Sipay Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Bodrum İlçe)

19. hafta

26 Aralık Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)

27 Aralık Cumartesi:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor (BG Grup 4 Eylül)

13.30 SMS Grup Sarıyerspor-Sipay Bodrum FK (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Atakaş Hatayspor (Van Atatürk)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Esenler Erokspor (Pendik)

28 Aralık Pazar:

(Saat belli değil) Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor (Aktepe)

13.30 Serikspor-Boluspor (Stat belli değil)

16.00 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)

29 Aralık Pazartesi:

14.30 Adana Demirspor-İstanbulspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Bayern Münih 4 dakikada geri dönerek 3 puanı kaptı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 4 dakikada muhteşem geri dönüş
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Bu fotoğrafta bir bakan var! Yıldız gibi karşılandı
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı

Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı
title