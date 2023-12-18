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Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçları yarın başlıyor

18 Aralık 2023 11:02 Güncelleme: 11:04 Abone Ol

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta mücadelesi, yarın yapılacak üç maçla başlayacak. Adanaspor-Altay karşılaşması, Yeni Adana Stadı'nın zemin bakım çalışması nedeniyle Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16. haftanın maç programı şöyle: Yarın: 14.00 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Pendik), 17.00 Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği (Çotanak Spor Kompleksi), 20.00 Kocaelispor-Bodrum FK (Yıldız Entegre Kocaeli).