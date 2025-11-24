Trendyol 1. Lig'de 14. Hafta Tamamlandı: Pendikspor Liderliğe Yükseldi
Trendyol 1. Lig’in 14. haftası, Serikspor'un SMS Grup Sarıyer'i 3-0 yenmesiyle sona erdi. Haftanın kapanış maçında farklı sonuçlar alınırken, Sipay Bodrum FK deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a yenilirken, Atko Grup Pendikspor liderliği ele geçirdi.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış gününde Serikspor, konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 3-0 ile geçti.
Haftaya lider giren Sipay Bodrum FK, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a 1-0 yenilirken, takipçisi Atko Grup Pendikspor, konuk olduğu Atakaş Hatayspor'u tek golle geçti ve liderliğe yükseldi.
Ligin 14. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Manisa FK-Adana Demirspor: 5-0
Atakaş Hatayspor-Atko Grup Pendikspor: 0-1
Bandırmaspor-Arca Çorum FK: 1-0
Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: 4-1
İstanbulspor-Sakaryaspor: 3-3
Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK: 1-0
Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor: 2-1
İmaj Altyapı Vanspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-1
Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor: 2-1
Serikspor-SMS Grup Sarıyer: 3-0
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL
|14
|8
|5
|1
|27
|9
|18
|29
|2.ESENLER EROKSPOR
|14
|8
|4
|2
|34
|15
|19
|28
|3.SİPAY BODRUM FK
|14
|8
|3
|3
|32
|13
|19
|27
|4.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|14
|8
|2
|4
|31
|20
|11
|26
|5.ARCA ÇORUM FK
|14
|7
|4
|3
|23
|14
|9
|25
|6.ERZURUMSPOR FK
|14
|5
|8
|1
|24
|13
|11
|23
|7.BANDIRMASPOR
|14
|6
|5
|3
|18
|13
|5
|23
|8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|14
|6
|4
|4
|21
|20
|1
|22
|9.SERİKSPOR
|14
|6
|4
|4
|19
|20
|-1
|22
|10.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|14
|5
|6
|3
|19
|15
|4
|21
|11.BOLUSPOR
|14
|5
|5
|4
|23
|16
|7
|20
|12.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|14
|4
|6
|4
|21
|16
|5
|18
|13.SAKARYASPOR
|14
|5
|3
|6
|26
|29
|-3
|18
|14.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|14
|4
|5
|5
|18
|15
|3
|17
|15.İSTANBULSPOR
|14
|2
|9
|3
|15
|20
|-5
|15
|16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|14
|4
|2
|8
|9
|21
|-12
|14
|17.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|14
|3
|4
|7
|21
|26
|-5
|13
|18.SMS GRUP SARIYER
|14
|3
|2
|9
|12
|22
|-10
|11
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|14
|0
|4
|10
|12
|36
|-24
|4
|20.ADANA DEMİRSPOR
|14
|0
|1
|13
|8
|60
|-52
|-23
15. hafta
Ligin 15. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
28 Kasım Cuma:
17.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor (Diyarbakır)
20.00 Atko Grup Pendikspor-Manisa FK (Pendik)
29 Kasım Cumartesi:
13.30 Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor (Van Atatürk)
19.00 Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
30 Kasım Pazar:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Boluspor (BG Grup 4 Eylül)
13.30 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Stat belli değil)
16.00 Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK (Bodrum İlçe)
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)