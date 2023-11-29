Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi.
Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
1 Aralık Cuma:
20.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK: Alper Akarsu
20.00 Kocaelispor-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
2 Aralık Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: Fatih Tokail
13.30 Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor: Burak Olcar
16.00 Boluspor-Eyüpspor: Emre Kargın
19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK: Oğuzhan Aksu
3 Aralık Pazar:
13.30 Manisa FK-Altay: Gürcan Hasova
16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği: İlker Yasin Avcı
19.00 Göztepe-Bitexen Giresunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy