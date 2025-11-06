Haberler

Trendyol 1. Lig'de 13. Haftanın Maç Programı Açıklandı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın açılışı yarın SMS Grup Sarıyer ile İmaj Altyapı Vanspor arasında oynanacak maçla yapılacak. Haftanın programı, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen açıklama ile belirlendi.

Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın perdesi yarın oynanacak 2 maçla açılacak.

Haftanın açılış mücadelesinde SMS Grup Sarıyer, İmaj Altyapı Van Spor'u konuk edecek. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 13. haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.30 SMS Grup Sarıyer-İmaj Altyapı Van Spor (Yusuf Ziya Öniş)

17.00 Sipay Bodrum FK-İstanbulspor (Bodrum İlçe)

8 Kasım Cumartesi:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Manisa FK (BG Grup 4 Eylül)

13.30 Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Sakaryaspor-Serikspor (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor (Diyarbakır)

9 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

16.00 Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor (Pendik)

19.00 Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir)

