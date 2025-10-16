Haberler

Trendyol 1. Lig'de 10. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 10. haftası, yarın oynanacak Ümraniyespor-Sarıyer maçıyla başlayacak. Milli maçlar sonrası futbol heyecanı yeniden devam ediyor. 10. hafta karşılaşmaları 20 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek.

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından futbolda heyecan devam edecek. Trendyol 1. Lig'de 10. hafta karşılaşmaları yarın, 18 Ekim Cumartesi, 19 Ekim Pazar ve 20 Ekim Pazartesi günü oynanacak.

Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Ümraniyespor - Sarıyer

18 Ekim Cumartesi

13.30 Manisa FK - Erzurumspor FK

13.30 Vanspor - Pendikspor

16.00 Adana Demirspor - Sakaryaspor

19.00 Atakaş Hatayspor - Çorum FK

19 Ekim Pazar

13.30 Ankara Keçiörengücü - Özbelsan Sivasspor

16.00 Iğdır FK - Boluspor

19.00 Esenler Erokspor - Sipay Bodrum FK

20 Ekim Pazartesi

16.00 Serikspor - Amed Sportif Faaliyetler

20.00 İstanbulspor - Bandırmaspor - İSTANBUL

