Trendyol 1. Lig'de 10. Hafta Maçları Başlıyor

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 10. hafta yarınki tek maçla start alacak. Eminevim Ümraniyespor ve SMS Grup Sarıyer, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İlk düdük saat 20.00'de çalacak.

Milli maç arasının sona ereceği ligde haftanın açılış müsabakası, Eminevim Ümraniyespor ile SMS Grup Sarıyer arasında Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılacak. Karşılaşmada ilk düdük, saat 20.00'de çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 1. Lig'de 10. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)

18 Ekim Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)

13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Atko Grup Pendikspor (Van Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)

19.00 Atakaş Hatayspor-Arca Çorum FK (Mersin)

19 Ekim Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor (Aktepe)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Iğdır Şehir)

16.00 Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Stadı henüz açıklanmadı)

19.00 Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK (Esenler Erokspor)

20 Ekim Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
