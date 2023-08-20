Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 0 Boluspor: 0
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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Mücahit'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topu alan Soukou'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
34. dakikada sol kanattan yerden gelen topu alan Doğancan'ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Çağlar meşin yuvarlağı kurtardı.
73. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içinde giren Furkan'ın uzak vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Serhat Sağır, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Bandırmaspor: Ioannis Gkelios, Moussa Kalilou Djitte (Marc Jozefzoon dk. 63), Remi Jose Michel Mulumba, Cebio Soukou (Mervan Yusuf Yiğit dk. 84), Mustafa Saymak, Metehan Mimaroğlu (Emir Şenocak dk. 90+1), Doğan Can Davas (Emirhan Aydoğan dk. 90+1), Levent Ayçiçek (Rahmetullah Berişbek dk. 63), Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkçı
Yedekler: Akın Alkan, Emre Batuhan Adıgüzel, Mert Çelik, Edson Andre Sitoe, İbrahima Drame
Teknik Direktör: Ersan Parlatan
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 71), Berk Yıldız (Tolunay Artuç dk. 71), Adel Bettaieb, Naby Youssouf Ouilare, Onur Ulaş, Guy Lucien Michel Landel (Idrissa Camara dk. 71), Furkan Demir (Hakan Bilgiç dk. 84 ), Ercan Çoşkun (Bahutan İşçiler dk. 90+5), Abdoulaye Diarrassouba
Yedekler: Bartu Kulbilge, İsmail Çipe, Cenk Ahmet Alkılıç, Joel Kayamba Ngandu, Bevic Selad Moussiti Oko
Teknik Direktör: Turgay Altay
Sarı kartlar: Mustafa Saymak (Bandırmaspor), Ercan Çoşkun, Furkan Demir, Çağlar Şahin Akbaba, Tolunay Artuç (Boluspor) - BALIKESİR