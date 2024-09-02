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Amed Sportif ve Kocaelispor Arasında Golsüz İlk 25 Dkika

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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, 11 Nisan Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşılaşıyor. Maçın başlama düdüğünden itibaren 25 dakika golsüz bir eşitlikle devam ediyor. Her iki takım da galibiyet için çabalarken, defansif önlemler ön planda görünüyor. İzleyiciler, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında atılacak golleri bekliyor.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, 11 Nisan Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşılaşıyor. Mücadelede 25 dakika golsüz eşitlikle geçildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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