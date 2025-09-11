Haberler

Trendyol 1. Lig 5. Haftada Maçları Yönetecek Hakemler Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Maç programında öne çıkan karşılaşmalar arasında Esenler Erokspor ve Atakaş Hatayspor'un mücadelesi de yer alıyor.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 5. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 Esenler Erokspor-Atakaş Hatayspor: Mehmet Ali Özer

20.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor: Melih Aldemir

13 Eylül Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor: Oğuzhan Çakır

16.00 Boluspor-Manisa FK: Burak Pakkan

19.00 Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor: Turgut Doman

19.00 Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyerspor: Direnç Tonusluoğlu

14 Eylül Pazar:

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Fevzi Erdem Akbaş

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor: Fatih Tokail

15 Eylül Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor: Muhammet Ali Metoğlu

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
