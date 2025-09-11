Trendyol 1. Lig 5. Haftada Maçları Yönetecek Hakemler Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Maç programında öne çıkan karşılaşmalar arasında Esenler Erokspor ve Atakaş Hatayspor'un mücadelesi de yer alıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 5. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
17.00 Esenler Erokspor-Atakaş Hatayspor: Mehmet Ali Özer
20.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor: Melih Aldemir
13 Eylül Cumartesi:
16.00 İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor: Oğuzhan Çakır
16.00 Boluspor-Manisa FK: Burak Pakkan
19.00 Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor: Turgut Doman
19.00 Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyerspor: Direnç Tonusluoğlu
14 Eylül Pazar:
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Fevzi Erdem Akbaş
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor: Fatih Tokail
15 Eylül Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor: Muhammet Ali Metoğlu