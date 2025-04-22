Trendyol 1. Lig 37. Haftanın Maç Programı Açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 37. hafta maçları 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programda, ligdeki tüm karşılaşmalar aynı saatte oynanacak.
Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın programı belli oldu. Buna göre söz konusu haftada tüm maçlar 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.
Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden açıklandı.
1. Lig'de 37. haftanın programı şu şekilde:
4 Mayıs Pazar
16.00 Çorum FK - Şanlıurfaspor
16.00 Erzurumspor FK - Ümraniyespor
16.00 Ankara Keçiörengücü - MKE Ankaragücü
16.00 Esenler Erokspor - İstanbulspor
16.00 Pendikspor - Fatih Karagümrük
16.00 Manisa FK - Bandırmaspor
16.00 Gençlerbirliği - Sakaryaspor
16.00 Iğdır FK - Kocaelispor
16.00 Amed SF - Adanaspor
16.00 Boluspor - Yeni Malatyaspor - İSTANBUL