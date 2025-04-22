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Trendyol 1. Lig 37. Haftanın Maç Programı Açıklandı

Trendyol 1. Lig 37. Haftanın Maç Programı Açıklandı
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Trendyol 1. Lig'de 37. hafta maçları 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programda, ligdeki tüm karşılaşmalar aynı saatte oynanacak.

Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın programı belli oldu. Buna göre söz konusu haftada tüm maçlar 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden açıklandı.

1. Lig'de 37. haftanın programı şu şekilde:

4 Mayıs Pazar

16.00 Çorum FK - Şanlıurfaspor

16.00 Erzurumspor FK - Ümraniyespor

16.00 Ankara Keçiörengücü - MKE Ankaragücü

16.00 Esenler Erokspor - İstanbulspor

16.00 Pendikspor - Fatih Karagümrük

16.00 Manisa FK - Bandırmaspor

16.00 Gençlerbirliği - Sakaryaspor

16.00 Iğdır FK - Kocaelispor

16.00 Amed SF - Adanaspor

16.00 Boluspor - Yeni Malatyaspor - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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