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Trendyol 1. Lig 33. Hafta Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi. Maçların hakemleri şu şekildedir: Eyüpspor-Göztepe: Oğuzhan Aksu, Altay-Adanaspor: Erkan Özdamar, Ahlatcı Çorum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Turgut Doman, Manisa FK-Boluspor: Mustafa Kürşad Filiz, Teksüt Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş, Bodrum FK-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır, Sakaryaspor-Tuzlaspor: Muhammet Ali Metoğlu, Ümraniyespor-Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır, Gençlerbirliği-Bitexen Giresunspor: Ali Yılmaz

Trendyol 1. Lig 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

4 Mayıs Cumartesi:

19.00 Eyüpspor-Göztepe: Oğuzhan Aksu

5 Mayıs Pazar:

16.00 Altay- Adanaspor : Erkan Özdamar

16.00 Ahlatcı Çorum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Turgut Doman

16.00 Manisa FK- Boluspor : Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Teksüt Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş

16.00 Bodrum FK-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır

16.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Ümraniyespor-Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır

16.00 Gençlerbirliği-Bitexen Giresunspor: Ali Yılmaz

Kaynak: AA / Spor

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