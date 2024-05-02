Trendyol 1. Lig 33. Hafta Maçlarının Hakemleri Belli Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi. Maçların hakemleri şu şekildedir: Eyüpspor-Göztepe: Oğuzhan Aksu, Altay-Adanaspor: Erkan Özdamar, Ahlatcı Çorum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Turgut Doman, Manisa FK-Boluspor: Mustafa Kürşad Filiz, Teksüt Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş, Bodrum FK-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır, Sakaryaspor-Tuzlaspor: Muhammet Ali Metoğlu, Ümraniyespor-Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır, Gençlerbirliği-Bitexen Giresunspor: Ali Yılmaz
Trendyol 1. Lig 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:
4 Mayıs Cumartesi:
19.00 Eyüpspor-Göztepe: Oğuzhan Aksu
5 Mayıs Pazar:
16.00 Altay- Adanaspor : Erkan Özdamar
16.00 Ahlatcı Çorum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Turgut Doman
16.00 Manisa FK- Boluspor : Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Teksüt Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş
16.00 Bodrum FK-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır
16.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Ümraniyespor-Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır
16.00 Gençlerbirliği-Bitexen Giresunspor: Ali Yılmaz