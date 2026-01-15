Trendyol 1. Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 21. hafta maçlarında görev alacak hakemleri duyurdu. Maç programı ve hakem atamaları belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 21. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Arca Çorum FK-Adana Demirspor: Raşit Yorgancılar
17 Ocak Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Manisa FK: Berkay Erdemir
13.30 Bandırmaspor-Atko Grup Pendikspor: Burak Pakkan
19.00 Esenler Erokspor-İmaj Altyapı Vanspor: Batuhan Kolak
18 Ocak Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler: Erdem Mertoğlu
16.00 Boluspor-SMS Grup Sarıyer: Oğuzhan Aksu
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Serikspor: Ömer Tolga Güldibi
19 Ocak Pazartesi:
14.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı
17.00 İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay
20.00 Sipay Bodrum FK-Özbelsan Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu