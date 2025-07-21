Trendyol 1. Lig 2025-2026 Sezonu İlk İki Haftanın Programı Belli Oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun 1. ve 2. hafta müsabakalarının programını açıkladı. Maç tarihleri ve karşılaşmaların detayları haberimizde.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu 1. ve 2. hafta müsabakalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk iki haftanın maç programı şöyle:

1. Hafta

8 Ağustos Cuma:

21.30 Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

9 Ağustos Cumartesi:

19.00 Erzurumspor FK-Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 İstanbulspor-Serik Belediyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.30 Atakaş Hatayspor-Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)

21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sarıyer (Iğdır Şehir)

10 Ağustos Pazar:

16.30 Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Boluspor-Vanspor FK (Stat henüz açıklanmadı)

21.30 Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)

21.30 Bodrum FK-Pendikspor (Bodrum İlçe)

11 Ağustos Pazartesi:

21.30 Esenler Erokspor-Adana Demirspor (Esenler Erokspor)

2. Hafta

15 Ağustos Cuma:

21.30 Serik Belediyespor-Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)

16 Ağustos Cumartesi:

16.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)

19.00 Sarıyer-Boluspor (Stat henüz açıklanmadı)

21.30 Pendikspor-Bandırmaspor (Pendik)

21.30 Adana Demirspor-Çorum FK (Yeni Adana)

17 Ağustos Pazar:

19.00 Sivasspor-Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Vanspor FK-Esenler Erokspor (Stat henüz açıklanmadı)

21.30 Manisa FK-Atakaş Hatayspor (Manisa 19 Mayıs)

21.30 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk)

18 Ağustos Pazartesi:

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)

Not: Saha bilgisi boş bırakılan karşılaşmaların hangi stadyumlarda oynanacağının daha sonra ilan edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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