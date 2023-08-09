Üye Girişi
Haberler

Trendyol 1. Lig 2023-2024 Sezonu Takımları Belli Oldu

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunda yer alacak 18 ekipten 10'u daha önce Süper Lig'de mücadele etti. Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor, Bodrumspor, Çorum FK, Eyüpspor, Manisa FK, Şanlıurfaspor ve Tuzlaspor, Süper Lig'e ilk defa çıkabilmek için mücadele edecek. Diğer 12 ekipten Adanaspor, Göztepe, Sakaryaspor 5, Altay 4, Boluspor, Gençlerbirliği ve Kocaelispor 3, Erzurumspor FK ile Giresunspor 2, Ümraniyespor ise 1 kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. En tecrübelisi Sakaryaspor. 1. Lig'de daha önce 35 kez boy gösteren Sakaryaspor, bu sezonki takımlar içinde en tecrübelisi olarak dikkat çekiyor. Yeşil-siyahlı ekibi daha önce ligde 32'şer kez yer alan Adanaspor ile Giresunspor takip ediyor. Geçen sezon TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkan Çorum FK, ilk kez bu kulvarda yer alacak. Takımların 1. Lig'deki performansları: Adanaspor, Altay, Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor, Bodrumspor, Boluspor, Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Giresunspor, Göztepe, Kocaelispor, Manisa FK, Sakaryaspor, Şanlıurfaspor, Tuzlaspor, Ümraniyespor

Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunda yer alacak 18 ekipten 10'u daha önce Süper Lig'de mücadele etti.

Heyecanın 11 Ağustos Cuma günkü Boluspor- Adanaspor maçıyla başlayacak ligde Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor, Bodrumspor, Çorum FK, Eyüpspor, Manisa FK, Şanlıurfaspor ve Tuzlaspor, Süper Lig'e ilk defa çıkabilmek için mücadele edecek.

Diğer 12 ekipten Adanaspor, Göztepe, Sakaryaspor 5, Altay 4, Boluspor, Gençlerbirliği ve Kocaelispor 3, Erzurumspor FK ile Giresunspor 2, Ümraniyespor ise 1 kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

En tecrübelisi Sakaryaspor

1. Lig'de daha önce 35 kez boy gösteren Sakaryaspor, bu sezonki takımlar içinde en tecrübelisi olarak dikkat çekiyor.

Yeşil-siyahlı ekibi daha önce ligde 32'şer kez yer alan Adanaspor ile Giresunspor takip ediyor.

Geçen sezon TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkan Çorum FK, ilk kez bu kulvarda yer alacak.

Takımların 1. Lig'deki performansları

Trendyol 1. Lig'de bu sezon ilk kez yer alacak Çorum FK haricindeki takımların bu kulvarda sergilediği performans şöyle:

TakımlarSezonOGBMAYP
Adanaspor321080425288367148113051456
Altay16550257141152893661886
Ankara Keçiörengücü930011476110413382418
Bandırmaspor299222902753579541062959
Bodrumspor13618810553462
Boluspor301004405275324130010951393
Erzurumspor FK4140664331217149241
Eyüpspor1033611594127365404435
Gençlerbirliği16502197135170588498598
Giresunspor321040371268401118312171245
Göztepe2687039021126912459801270
Kocaelispor2580833321326210038331036
Manisa FK2722918259891105
Sakaryaspor351154465310379135612081496
Şanlıurfaspor20636239156262654732738
Tuzlaspor3106382048133149134
Ümraniyespor6206905561293241325

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Çorum Belediyespor Sakaryaspor Adanaspor Trendyol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title