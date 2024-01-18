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Trendyol 1. Lig 19. Hafta Maç Programı Açıklandı

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Trendyol 1. Lig'in 19. hafta maç programı açıklandı. Haftanın açılış maçında Bitexen Giresunspor, Ahlatcı Çorum FK'yi konuk edecek. Diğer maçlar ise Erzurumspor FK-Bodrum FK, Boluspor-Teksüt Bandırmaspor, Kocaelispor-Eyüpspor, Tuzlaspor-Altay, Ankara Keçiörengücü-Manisa FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor, Gençlerbirliği-Sakaryaspor ve Göztepe-Ümraniyespor olarak belirlendi.

Trendyol 1. Lig'de 19. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek müsabakayla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Bitexen Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de Ahlatcı Çorum FK'yi konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK (Çotanak Spor Kompleksi)

20 Ocak Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

21 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor (11 Nisan)

19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)

20.00 Göztepe-Ümraniyespor (Gürsel Aksel)

Kaynak: AA / Spor

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