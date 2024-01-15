Üye Girişi
Haberler

Trendyol 1. Lig 18. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Güncelleme:
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 18. haftası tamamlandı. Altay, Şanlıurfaspor'u mağlup ederek haftayı lider tamamladı. Eyüpspor ise Ankara Keçiörengücü'nü yenerek liderlik koltuğunu korudu. İşte haftanın sonuçları ve puan durumu.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftası, Altay-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçıyla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Altay, sahasında Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yenen lider Eyüpspor, puanını 45'e çıkardı. Sakaryaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Göztepe ise 35 puanla ikinci sırada yer aldı.

33 puanı bulunan Kocaelispor, 32 puanlı Bodrum FK ve Sakaryaspor ile 30'ar puanı olan Ahlatcı Çorum FK ve Teksüt Bandırmaspor, play-off hattındaki takımlar oldu.

Sonuçlar

Sakaryaspor-Göztepe: 1-2

Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK: 0-0

Bodrum FK-Bitexen Giresunspor: 4-0

Adanaspor-Boluspor: 1-1

Eyüpspor- Ankara Keçiörengücü: 2-0

Manisa FK-Kocaelispor: 2-1

Ahlatcı Çorum FK-Tuzlaspor: 2-1

Ümraniyespor-Gençlerbirliği: 1-1

Altay-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-0

Puan durumu???????

Trendyol 1. Lig'de 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.EYÜPSPOR

18

15

0

3

48

15

33

45

2.GÖZTEPE

18

11

2

5

28

13

15

35

3.KOCAELİSPOR

18

10

3

5

30

22

8

33

4.BODRUM FK

18

9

5

4

27

13

14

32

5.SAKARYASPOR

18

9

5

4

29

20

9

32

6.AHLATCI ÇORUM FK

18

9

3

6

32

19

13

30

7.TEKSÜT BANDIRMASPOR

18

8

6

4

23

15

8

30

8.GENÇLERBİRLİĞİ

18

7

7

4

20

20

0

28

9.ÜMRANİYESPOR

18

6

5

7

20

22

-2

23

10.BOLUSPOR

18

6

5

7

14

20

-6

23

11.MANİSA FK

18

5

7

6

22

19

3

22

12.ERZURUMSPOR FK

18

4

8

6

17

20

-3

20

13.ADANASPOR

18

6

2

10

17

26

-9

20

14.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

18

5

4

9

15

24

-9

19

15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR

18

3

7

8

11

24

-13

16

16.TUZLASPOR

18

4

4

10

17

31

-14

16

17.ALTAY

18

4

2

12

11

36

-25

11

18.BITEXEN GİRESUNSPOR

18

2

3

13

11

33

-22

9

NOT: Altay'ın 3 puanı silinmiştir.

19. hafta

Trendyol 1. Lig'de 19. hafta maçlarının programı şöyle:

19 Ocak Cuma:

20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK (Çotanak Spor Kompleksi)

20 Ocak Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

21 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor (11 Nisan)

19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)

20.00 Göztepe-Ümraniyespor (Gürsel Aksel)

Kaynak: AA / Spor

Eyüpspor Trendyol Ankara Altay Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! 15-16 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? Salgın mı var, hastaneler doldu mu (RSV, İnfluenza, Koronavirüs)? Berke Bakay kimdir? Ipswich Town'ın ortaklarından Berke Bakay kimdir? 15-16 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Seçil Erzan mahkemesi ne zaman, bir sonraki davası ne zaman yapılacak 2024? Adana okular tatil mi, yarın Adana'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Adana KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Kahramanmaraş okular tatil mi, yarın Kahramanmaraş'ta okul yok mu? 16 Ocak Salı Kahramanmaraş KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Rize okular tatil mi, yarın Rize'de okul yok mu? 16 Ocak Salı Rize KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Trabzon okular tatil mi, yarın Trabzon'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Trabzon KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Galatasaray - Kayserispor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Kayserispor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Giresun okular tatil mi, yarın Giresun'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Giresun KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Ordu okular tatil mi, yarın Ordu'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Ordu KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Tokat okular tatil mi, yarın Tokat'ta okul yok mu? 16 Ocak Salı Tokat KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Amasya okular tatil mi, yarın Amasya'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Amasya KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Samsun okular tatil mi, yarın Samsun'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Samsun KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title