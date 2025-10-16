Trendyol 1. Lig 10. Hafta Hakemleri Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında maçları yönetecek hakemleri duyurdu. 18-20 Ekim tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların hakem atamaları belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer: Ayberk Demirbaş
18 Ekim Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK: Gürcan Hasova
13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Atko Grup Pendikspor: Yiğit Arslan
16.00 Adana Demirspor-Sakaryaspor: Egemen Artun
19.00 Atakaş Hatayspor-Arca Çorum FK: Fatih Tokail
19 Ekim Pazar:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor: Ozan Ergün
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor: Çağdaş Altay
19.00 Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK: Zorbay Küçük
20 Ekim Pazartesi:
16.00 Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler: Turgut Doman
20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu