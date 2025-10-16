Haberler

Trendyol 1. Lig 10. Hafta Hakemleri Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında maçları yönetecek hakemleri duyurdu. 18-20 Ekim tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların hakem atamaları belli oldu.

Trendyol 1. Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer: Ayberk Demirbaş

18 Ekim Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK: Gürcan Hasova

13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Atko Grup Pendikspor: Yiğit Arslan

16.00 Adana Demirspor-Sakaryaspor: Egemen Artun

19.00 Atakaş Hatayspor-Arca Çorum FK: Fatih Tokail

19 Ekim Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor: Ozan Ergün

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor: Çağdaş Altay

19.00 Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK: Zorbay Küçük

20 Ekim Pazartesi:

16.00 Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler: Turgut Doman

20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
