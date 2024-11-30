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Tranzonspor, Corendon Alanyaspor’a 2-1 Yenildi: Şenol Güneş Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Tranzonspor, Corendon Alanyaspor’a 2-1 Yenildi: Şenol Güneş Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu
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Tranzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, Corendon Alanyaspor'a 2-1 yenildikleri maçta beklemedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını söyledi. Güneş, maçın ilk yarısında iyi olduklarını ancak ikinci yarıda dağıldıklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-1 yenilen Tranzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, "Bu maçta puan kaybetmeyi beklemiyorduk." dedi.

Maça kazanma arzusuyla iyi başladıklarını anlatan Güneş, "İlk yarı genel anlamda istediğimiz gibi geçti. Ancak ilk yarının son bölümünde verilen penaltı ve ardından kaçırdığımız gol var ama yine de genel olarak ilk yarıda oyuncularımın savunma anlayışı, dikkati, topa sahip olduktan sonraki hızlı geçişleri olumluydu." dedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk 15 dakikalık bölümünde tamamen "dağıldıklarını" ifade eden Güneş, rakibin bir kişi eksilmesinin ardındansa sakin kalmayı başaramadıklarını ve pozisyonları değerlendiremediklerini dile getirdi.

Güneş, topu oyuna sokmada ve sakin kalmada başarısız olduklarını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Buna rağmen duran toplardan ve ortalardan pozisyonlar bulduk, ancak daha dikkatli olabilseydik goller bulmamız mümkündü. Her şey iyi giderken bir anda oyunun tersine dönmesi ve hızlı oynamak adına yapılan telaşlı hamleler oldu. Kontrolsüz toplar ve gereksiz panik, rakip de bunu zamana çevirerek maçı kazandı. Çok üzgünüm çünkü bu maçta puan kaybı beklemiyordum. Ancak 3 puan kaybettik."

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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