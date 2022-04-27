Transferin gözdesi Kasımpaşa

Umut Bozok, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat'a teklifler var

Eren Elmalı transferinde Trabzonspor bir adım önde

Muleka büyülüyor, maliyeti sadece 200 bin Euro

Umut için Galatasaray ilk sırada

Doğucan Haspolat'ın gözü milli takımda

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını düşme hattında tamamladıktan sonra ikinci yarıda yükselişe geçen Kasımpaşa, aynı zamanda transferin gözde takımlarından biri haline de geldi. Sezonun ikinci yarısında aldığı başarılı sonuçlarla düşme hattından uzaklaşıp orta sıralara kadar yükselen lacivert-beyazlılarda; Eren Elmalı, Umut Bozok, Doğucan Haspolat ve Jackson Muleka büyük takımların radarına şimdiden girmiş durumda.

EREN ELMALI TRANSFERİNDE TRABZONSPOR BİR ADIM ÖNDE

Kasımpaşa'nın 3 yıl önce Hollanda ekiplerinden Excelsior'dan kadrosuna kattığı Doğucan Haspolat da transferde ismi geçen futbolculardan. 3 yıldır Kasımpaşa formasını terleten ancak bu sezon düzenli olarak forma şansı bulan Doğucan Haspolat, bu performansıyla Ümit Milli Takım'a davet edildi. Bu sezon 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Doğucan'ın hedefi A Milli Takım forması giymek. Büyük takımların takipte olduğu Doğucan'ın Kasımpaşa ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.